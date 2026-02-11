WTF！WhatsApp X 尋秦記人質王宣萱｜教你自製貼圖加強隱私防未知來電｜提到宣萱，大家第一時間想起《尋秦記》的烏廷芳（WTF / Woo Ting Fong），她還是TVB被綁架次數最多的「肉參王」兼「黑仔王」。早前「WTF」與WhatsApp 合作，在IG上公開了 10 大「開運秘笈」實用功能。解決多個農曆新年期間最常遇到的數碼煩惱 ，比如在新年期間避開莫名其妙的陌生群組，放新年長假時不被騷擾電話打斷興致，馬年開運！



新年增人緣除黑氣｜自製貼圖與影片訊息最貼心

烏廷芳馬年如果要趕走衰氣，新年就應該多多用手機網上拜年，互相發放好運正能量。除了左抄右抄的罐頭賀歲文字，還可善用「自訂貼圖」功能，將美照化身「電子護身符」。此外，現在可錄製長達 60 秒的影片訊息，將真摯新年祝福傳遞給親友，拉近彼此距離 。

WhatsApp收賀年Sticker銀行戶口被清零？識破騙徒1偽裝學3招防毒

直接用 iPhone 原生相片app 「退地」功能自製 Sticker

只要在相片 App，長按相中想成為 Sticker 的主體，在保持長按的同時，用另一隻手拉出 WhatsApp，直接把圖片傳送到 WhatsApp 對話中，就能自製出 Sticker，更可以加字加效果，之後save起成為自 Sticker，收入「我的最愛」保存起來，之後繼續使用。

免被長輩加入家庭群組？擋陌生人踢入Group小秘技

年近歲晚，親戚／朋友／同學約食飯見面，最喜歡忽然開個WhatsApp群組，拉你入去，其實都幾麻煩。大家可修改群組私隱設定，限制誰能將你加入群組，並將未知來電者設為靜音，守護溫馨家庭時光 。

在應用程式內前往「設定」>「私隱」>「群組」，即可將允許將您加入群組的權限設為「所有人」、「我的聯絡人」或「我的聯絡人，除了...」

團年飯分歧如何化解？置頂訊息與意見調查必學

家族聚餐安排總有分歧，怎樣快速達成共識？善用群組「意見調查」投票決定地點。落實後，記得將聚會時間等重要訊息置頂（最多三則），讓資訊一目了然，確保聚會順利圓滿 。

團年飯分歧如何化解？善用群組「意見調查」投票決定地點

拜年如何防止被親戚偷看手機？對話鎖定+閱後即刪

去到親戚屋企、人又多、手機更多，一不小被親戚拿錯了，分分鐘會被人看到對話內容。使用對話鎖定，驗證後方可存取內容；甚至可配合「閱後即刪」功能，讓影像或語音在查看後自動消失，加強個人資訊防護 。

如何操作：

1）開啟個人或群組對話。

2）選擇要發送的相片、影片或錄製語音。

3）點擊右下角的「1」字圓圈圖示。

4）「1」字變為綠色（或藍色），表示已進入單次檢視模式。

5）按下發送