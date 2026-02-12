一換一2026｜BMW新電動車iX3 50 xDrive預售！科技座艙805km續航

一換一2026！BMW新電動車iX3 50 xDrive香港預售！科技座艙＋805km長續航｜BMW寶馬正式於香港推出 Neue Klasse 新世代系列首款車型 —— BMW iX3 50 xDrive。純電 SUV 自去年亮相以來，因其顯著的性能指標與全新的設計語言，迅速成為不少車迷焦點。新車在歐洲的預售配額已迅速售罄，而香港市場首批 200 個名額亦已預訂過半，不少車迷對此新世代產品抱有極大期望。



BMW iX3 50 xDrive 的續航力及充電性能表現如何？

在電動車使用者最關注的續航與補能效率方面，BMW iX3 50 xDrive 設立了相當高的標準。新車型配置容量達 108.7kWh 的高密度鋰電池組，根據官方 WLTP 測試標準，其最高續航距離可達 805km。而且 iX3 50 xDrive 支援高達 400kW 的 DC 直流快速充電。車輛僅需充電 10 分鐘即可增加約 372km 續航力；而從 10% 充至 80% 的過程也僅需 21 分鐘。

BMW iX3 50 xDrive 充滿科技感的座艙

Neue Klasse 新世代系列在底盤技術上有哪些突破？

作為 Neue Klasse 系列的先鋒，BMW iX3 50 xDrive 並非單純的動力轉換，而是從底盤架構到驅動系統的全面革新。該車採用了全新的 800V 電驅底盤平台，優勢在於能源效率的極致化，而且配合BMW第六代 eDrive 驅動系統與四組高性能超級電腦，新架構成功將能量流失降低了 40%，同時達成車身減重 10% 的目標。

動力表現上，頂級版 iX3 50 xDrive 應用了雙摩打四輪驅動系統。系統總輸出功率達到 469 匹馬力，峰值扭力為 645Nm。性能表現不僅體現了純電動力系統的爆發力，更確保車輛在高速行駛與彎道操控中依然保持穩定的動態表現。

BMW新電動車iX3 50 xDrive 香港預售中

全新 iX3 50 xDrive 的內飾設計與科技配備特色？

進入座艙內部，BMW iX3 50 xDrive 徹底顛覆了傳統的儀錶佈局。最引人注目的科技配置 BMW Panoramic Vision 系統。新系統配備了 17.9 吋的高清顯示屏，資訊幾乎覆蓋整個擋風玻璃底部，車主可以更為直觀且具連貫性的互動體驗，而且可以根據個人化需求設定顯示內容，包括導航資訊、音樂播放及即時天氣，將數碼化生活無縫接入駕駛體驗。

外觀設計方面，iX3 50 xDrive 採用了簡潔流麗的線條，強調空氣力學效能。而且其標誌性的腎型鬼面罩，回歸了 Neue Klasse 家族經典的窄鼻孔設計，絕對對寶馬歷史血脈的致敬，加上通過 BMW Iconic Glow 耀目光感設計，更具現代感的視覺層次。

BMW iX3 50 xDrive 在香港的預訂情況與優惠期限？

香港不少車迷對新世代 SUV 的反響相當熱烈，今年預售配額僅為 200 個，而截止目前已有超過一半名額被預留。而且政府現行的電動車「一換一」計劃優惠限期逼近，不知道來年仍會不會繼續之下，對於有意更換電動車的車主而言，絕對要襯最後機會爭取最高稅務減免。