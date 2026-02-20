日本旅遊注意！尿袋登機新規4月生效｜新年假期還未完，已經有不少港人正規劃4月長假的外遊行程，如果你打算飛日本睇櫻花，那就要留意了！日本國土交通省宣佈重大的航機安全新規，由 2026 年 4 月起，對行動電源（尿袋）的限制將會大幅收緊。不想在機場入閘時被沒收電子裝備，即睇最新懶人包！



每人到底可以帶多少顆尿袋上機去日本？最多 2 顆！

根據日本 NHK 電視台及《讀賣新聞》報導，日本國土交通省（MLIT）落實大幅收緊航機上針對行動電源的限制：將原本計算電容量的做法，改為更易執行的數量限制。新制下不論電池之電容量大小，每位旅客最多只能攜帶 2 顆行動電源上機。

而且這些行動電源必須隨身攜帶或放在腳邊，絕對不能放入座位上方的行李架，以便一旦發生冒煙等意外時，機組人員能第一時間察覺並處理。

新制下不論電池之電容量大小，每位旅客最多只能攜帶 2 顆行動電源上機。

機上真的不能使用尿袋充電嗎？有線無線皆禁止！

由 2026 年 4 月開始，不論是日本國內線還是國際線，旅客在機艙內嚴格禁止以任何形式「使用」行動電源充電，無論是駁著尿袋邊玩手機邊充電，或利用機上插座幫尿袋補電也是不允許，違者可能會受罰。

遊日本注意！尿袋登機新規4月生效 航機禁用行動電源攜帶數量收緊

尿袋爆炸全日空ANA航機空中起火｜一文看清日本旅遊行動電源限制

沒得用尿袋，手機無電怎麼辦？兩個方法解決！

對於香港人而言，飛一程東京也不過4、5小時，只要在上機前在候機大堂充夠電，其實也很夠用吧？另外，限定並不禁止乘客使用航機座位上的 USB 充電位為手機充電。不過留意，不少機場禁區內，或航機座位的充電口，依然使用USB-A「大頭」，記得自備相應充電線，即可安全又合法地為gadget充電。

限定並不禁止乘客使用航機座位上的 USB 充電位為手機充電

不只日本｜中國政府2026年3月1日起收尿袋緊3C認證

全球政府均在2026年加強管制行動電源（俗稱尿袋／充電寶）安全，中國的CCC(3C）規格將重新修定，新出廠之電池須附二維碼。

尿袋3C認證3月起更新｜工信部收緊行動電源監管追加2大新標準

中國政府2026年3月1日起收尿袋緊3C認證

日本航機針對行動電源登機之新規限

生效日期： 2026 年 4 月 1 日

適用範圍： 所有日本境內出發之航線（含國內線及國際線）

執行單位： 日本國土交通省

行動電源攜帶上限： 每人限帶 2 顆（不論 Wh 電容量）

機上使用： 全面禁止使用及充電

存放要求： 必須隨身攜帶或置於腳邊（禁放行李架）

託運限制： 全面禁止託運