租用尿袋要小心！木馬遙控手機隨時戶口清零　見這畫面務必按拒絕

年關將至，騙徒的手段也是越來越隱蔽了，最新騙局盯上了充電寶（尿袋）。



據中國公安介紹，騙徒會提前在充電寶裏植入病毒晶片，一旦連接手機，手機裏的訊息被一覽無餘，支付密碼、銀行卡訊息全被竊取。

+ 6

此外，騙徒還能遠程控制手機，打開所有的付款碼，商家可以輕易掃走賬戶裏的錢。

更讓人想不到的是，把充電寶拔掉，騙徒依然可以控制手機。

據了解，一般情況下，正常充電寶廠商的設備不會留有木馬或者後門。

但如果相應的共享充電寶被不法分子改造，內部設置晶片，就可以通過充電口進行數據傳輸，並在用戶手機裏植入木馬程序，獲取用戶手機裏的隱私訊息、控制用戶手機。

警方提醒：在使用充電寶時，手機彈出是否信任、允許訪問設備數據等請求，一律拒絕。

儘量挑選正規渠道、正規商家提供的充電設備，絕不連接陌生人的充電寶。

+ 5

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】