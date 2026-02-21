A-Lin 黃麗玲香港演唱會2026｜信用卡優先+公售｜座位表 直購連結

A-Lin 黃麗玲《歌迹Journey》巡迴演唱會2026 香港站 搶票攻略｜附座位表+連結｜A-Lin 黃麗玲《歌迹Journey》巡迴演唱會2026 香港站終於正式公布！今年將會4月於紅館舉行。如果想在公售中了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



曾在茫茫滄海中成為旅客，啟程、抵達、並肩、揮別她的歌裡，有感情的遺跡也有我們為愛為恨、忠於自己的痕跡！從《給我一個理由忘記》的不捨，到《有一種悲傷》的心碎，再到《難得》的釋懷⋯⋯ 那些在歌單裡刪了又加的歌曲。每一首，都是能微笑回望的美好足跡。細數足跡得到歸屬 二十年來，她用天籟嗓音陪我們走過生活旅途 這一次，讓我們在紅館 與 A-Lin 一起創造獨一無二的深刻記憶！A-Lin 黃麗玲《歌迹Journey》巡迴演唱會2026 香港站即將於2026年4月18日及19日於紅館舉行，而3月6日恆生Mastercard信用卡優先，各位香港fans想搶先將門券入手，就不要錯過這次購買的機會了。

A-Lin 黃麗玲《歌迹Journey》巡迴演唱會2026 香港站 日期： 2026年4月18至19日 時間： 晚上8時 地點： 紅磡香港體育館 票價： 港幣$1,280 / $880 / $580 （每張門票需要額外加$120手續費）

購票資訊：3月6日恆生Mastercard優先、KKTIX發售

A-Lin 黃麗玲《歌迹Journey》巡迴演唱會2026 香港站｜恆生優先 KKTIX 門票公開發售

開賣時間：2026年3月6日 中午12時

開賣連結：KKTIX

（購票前必須已登記成爲Tix-get-go Powered by KKTIX會員）

A-Lin 黃麗玲《歌迹Journey》巡迴演唱會2026 香港站｜HKTicketing 門票公開發售

開賣時間：未確定

開賣連結：URBTIX

門券價格：$1,280 / $880 / $580

究竟如何入會搶先購票？如何在公售提升搶飛機會？其實如果能夠學懂以下多個技巧，可提升搶飛機會。

👇A-Lin 黃麗玲《歌迹Journey》巡迴演唱會2026 香港站座位表👇

A-Lin 黃麗玲香港演唱會2026｜門券、座位表及價錢資訊？

官方公布「A-Lin 黃麗玲《歌迹Journey》巡迴演唱會2026 香港站」門券價格為港幣$1,280 / $880 / $580

A-Lin 黃麗玲香港演唱會2026｜何時演出？

「A-Lin 黃麗玲《歌迹Journey》巡迴演唱會2026 香港站」 演出日期為2026/4/18 · 4/19 合共2場。

A-Lin 黃麗玲香港演唱會2026｜信用卡優先及公開發售資訊？

早前公布「A-Lin 黃麗玲《歌迹Journey》巡迴演唱會2026 香港站」 恆生Mastercard優先發售日期時間為2026年3月6日中午12時，而公售時間則待公布。

一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到「真正全場第1行的中央位置」。今次就分享一下記者於Urbtix城網成功搶飛的經驗及心得。

A-Lin 黃麗玲香港演唱會2026 何時舉行？如何信用卡優先及公售搶購？ A-Lin 黃麗玲香港演唱會2026詳情即睇購買連結及心得 A-Lin 黃麗玲香港演唱會2026 於哪個場地舉行？ 紅磡香港體育館 舉行 A-Lin 黃麗玲香港演唱會2026 門券詳情？ 座位價格為港幣1,280 / 港幣880 / 港幣580（信用卡優先每張需要額外加港幣120手續）

A-Lin 黃麗玲《歌迹Journey》巡迴演唱會2026 香港站｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時10時讓用家選擇進入購買「A-Lin 黃麗玲《歌迹Journey》巡迴演唱會2026 香港站」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

電腦外，手機亦最好安裝Urbtix app同時搶。

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

以往經驗Urbtix出售約3000張門券，大約只可賣30分鐘，不過每當只餘下不足1／3門券時，server便會開始愈來愈拖慢，因此就算大家成功登入購票時，每一步都可能要load不少時間，一定要耐心等待每一個購票步驟。如果某一步驟等了很久都load不了，可嘗試按back重來。另外，有時server因太多人登入而極度不穩定，或許會不知原因而被踢出去，此時亦可嘗試按「退回」試一試能否回去登入。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如10點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，而如果只餘下不足一半座位時，便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置（如$880位）以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。