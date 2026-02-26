三星Samsung Galaxy S26 Ultra 幾時出．香港定價．香港3月7日發售、512GB $10,198起｜每年2月尾，就是Android手機用家最期待：三星公開新一代旗艦手機的日子：記者率先上手試了玩全新的 Samsung Galaxy S26 Ultra！相比起小升小改的「演唱會神器」影相拍片能力，S26 Ultra 令我最滿意就是與 Perplexity AI 達成獨家合作，只需要講聲「Hey Plex」，就有大量實用AI功能免翻牆任用；加上Galaxy AI 針對個人助理、生成繪圖、翻譯文書等人工智能工具，S26 Ultra 無論在硬件規格升級，AI實用功能之細心。



三星 Galaxy S26 Ultra 香港幾時賣？

三星Galaxy S26 Ultra 現正接受預訂．最快3月7日收貨

三星 Galaxy S26 Ultra 香港行貨售價賣幾錢？

三星 Galaxy S26 Ultra 12+512GB：HK$10,198／16+1TB HK$12,598

三星 Galaxy S26+ 12+256GB HK$7,598 / 12+512GB：HK$8,598

三星 Galaxy S26 12+256GB HK$5,598 / 12+512GB $6,598

左起：三星Galaxy S26／三星Galaxy S26+／三星Galaxy S26 Ultra（陳葦慈 攝）

今代 三星Galaxy S26 系列統一了設計風格與配色（4款基本色、2款網店限定色），讓選擇更簡單。

S26 Ultra 機身僅 7.9mm｜Snapdragon 8E Gen 5 加持

拿起 Galaxy S26 Ultra (以下全部簡稱 S26U) 最直觀的感受就是輕薄，其 7.9mm 的厚度創下 Ultra 系列紀錄。效能上，搭載最新的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器，並支援 60W 快充，僅需 30 分鐘即可充至 75%，徹底解決電量焦慮。

S26 Ultra 機身僅 7.9mm｜Snapdragon 8E Gen 5 加持 (鍾世傑 攝)

Galaxy S26 Ultra，其 7.9mm 的厚度創下 Ultra 系列紀錄。（陳葦慈 攝）

Galaxy S26 Ultra，其 7.9mm 的厚度創下 Ultra 系列紀錄。（陳葦慈 攝）

Galaxy S26 Ultra，其 7.9mm 的厚度創下 Ultra 系列紀錄。（鍾世傑 攝）

防偷窺螢幕超實用｜非一般防窺貼可比

最令人驚喜的是 Privacy Display 硬件級防窺功能。在擁擠的地鐵車廂，用家只需一按即可縮窄螢幕可視角度。更聰明的是，系統能自動識別場景，例如開啟銀行 App 時自動啟動，或局部遮蔽重要訊息。這比一般防窺貼更靈活，是注重私隱用家的最強賣點。

Privacy Display 硬件級防窺功能：左 OFF / 右 ON（陳葦慈 攝）

相機鏡頭有無大升級？拍攝影片水平鎖定家長必用

S26U 配備 2 億像素主鏡頭，其 5000 萬像素遠攝鏡頭光圈提升至 f/1.4，大幅增強夜拍亮度。此外，新機支援 APV 專業編碼及 8K 拍攝，完美對標專業創作者需求。

S26U 配備 2 億像素主鏡頭，其 5000 萬像素遠攝鏡頭光圈提升至 f/1.4（陳葦慈 攝）

S26U 配備 2 億像素主鏡頭，其 5000 萬像素遠攝鏡頭光圈提升至 f/1.4（鍾世傑 攝）

不過最有趣的新玩法是拍攝影片的「水平鎖定」功能，平時追著小朋友或寵物拍攝時，手機難免會跟著搖晃或旋轉，但開啟此功能後，無論你手持的角度如何轉動，甚至由橫向變為直向，影片畫面依然能穩如泰山地保持水平 。

圖中有黃色方框的人仔icon，就是拍片「水平鎖定」功能（陳葦慈 攝）

無需翻牆也能順暢使用AI！叫聲Hey Plex就用到

人工智能已不是第一次加入 Galaxy手機，不過以往部份 AI 功能在香港可能受限，但這次系統深度整合了 Perplexity AI，香港用家完全不需要使用 VPN 就能順暢體驗 。用家只需呼喚專屬指令「Hey Plex」就能啟動，而且能聽／講粵語，很適合香港用家。記者實試發現無論在任何app或主頁中都可跨應用程式的操作，比如在運動健康相關 app 內看健身、跑步紀錄，可以叫AI出來分析，並為你設定訓練計劃，甚至好用。

記者對 Perplexity AI 印像不差，雖然其性能及準確性未必最好，但個性幾好玩生鬼。我試用它找中環至葵芳車程，竟然會提我準備八達通，又會提我去「葵廣」吃小食時小心中伏店。

記者對 Perplexity AI 印像不差，雖然其性能及準確性未必最好，但個性幾好玩生鬼。（陳葦慈 攝）

Galaxy AI 貼心功能是 Now Nudg｜完美的生活助理

三星本身的 Galaxy AI 也有進化，會主動學習用家的日常習慣。例如當你在 WhatsApp 與朋友討論下星期的飯局時，系統會自動彈出捷徑，建議你將日子直接儲存到日曆，真正做到以人為本的智能體驗 。此外，在改圖、生成icon／sticker 時，可以不用再抽出stylus畫畫畫，也不用學寫AI prompt，直接以「人話」去寫出你的要求，比如「想睇下自己短髮個樣」、「想試下呢件衫」、蛋糕吃了一啖才發現忘了打卡：「幫我還原個蛋糕」都可一一做到，效果也是眾多AI中最好的一個。

不用學寫AI prompt，Galaxy AI 會看「人話」，直接寫出你的要求，比如「想睇下自己短髮個樣」就會出到效果。（陳葦慈 攝）

蛋糕吃了一啖才發現忘了打卡：「幫我還原個蛋糕」都可一一做到，效果也是眾多AI中最好的一個。（陳葦慈 攝）

無線耳機 Samsung Galaxy Buds4 系列音質提升｜更有姿勢控制玩法

同樣於3月7日上市的全新Samsung Galaxy Buds4 Pro（入耳式／HK$1,998）Buds4（半開放式／HK$1,398）系列亦迎來了顯著升級，外觀上加入了金屬飾面，質感更為高級 。發聲單元的面積擴闊了接近 20%，低音表現明顯更加震撼澎湃。

無線耳機 Galaxy Buds4 Pro 黑／白為基本色、金色為Samsung網店限定色。（陳葦慈 攝）

無線耳機 Galaxy Buds4 Pro 黑／白為基本色、金色為Samsung網店限定色。（鍾世傑 攝）

尤其是Galaxy Buds4 Pro的實時適應性降噪功能，當你在街上行走遇到突發的救護車警號時，耳機會自動調節降噪強度，讓你留意到外界的危險 。新增頭部動作控制：當你雙手拿著重物或正在健身時，只需輕輕點頭就能接聽來電 。

Galaxy Buds4 Pro的實時適應性降噪功能，當你在街上行走遇到突發的救護車警號時，耳機會自動調節降噪強度（陳葦慈 攝）

手提電腦 Galaxy Book6 Ultra 效能足夠專業剪片

Galaxy Book6 Ultra 手提電腦為專業創作者及遊戲玩家而設（同期也有一般文書版機種 Galaxy Book6 Pro）。最高搭載 Intel Core Ultra Series 3 X7 處理器及 NVIDIA RTX 5070 獨立顯示卡。散熱方面加入了全新設計的 Vapor Chamber，讓散熱效能提升了 35% 。令不少創作者感到欣慰的是，SD 卡槽終於回歸，能支援最高 320MB/s 的傳輸速度，無需再隨身攜帶讀卡器 。

Galaxy Book6 Ultra 手提電腦為專業創作者及遊戲玩家而設，而Pro 則有大屏幕款式，適合剪片。（陳葦慈 攝）

三星 The Movingstyle：能隨處移動的流動顯示器

發佈會「隱藏彩蛋」叫 Samsung The Movingstyle ，這款 27 吋顯示器配備靜音滾輪底座，方便在客廳、廚房或臥室間隨處移動。其最大特色在於一體式手柄設計，從支架取下後即化身為僅 5kg 的巨型觸控平板。螢幕支援 5 點觸控，內置電池可提供 3 小時續航力，讓行動視聽娛樂不受插座限制。