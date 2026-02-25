小米 17 Ultra 3月2日舉行香港發佈會，更找到男神吳彥祖擔任「小米手機影像體驗官」，拿起全新綠色機身小米17 Ultra 代言照！對於我們這群對手機攝影有極致追求的玩家來說，每一代旗艦機的規格戰早已看膩。今年大家都在談論一個新名詞：「LOFIC」。隨著小米 17 Ultra 香港行貨傳出快將於 3 月初登場，這項技術極有可能成為手機攝影的分水嶺。究竟這項被譽為「夜攝救星」的科技，如何改善我們日常拍攝時最頭痛的過曝問題？



男神吳彥祖擔任「小米手機影像體驗官」代言小米17 Ultra

LOFIC 技術是什麼？為何能解決手機攝影的物理局限？

小米17 Ultra 是現時市面唯一一款具有 LOFIC 功能的攝影旗艦手機！簡單來說， LOFIC（Lateral Overflow Integration Capacitor）是在感光元件每個像素旁增加一個「橫向溢流電容」；當我們在拍攝演唱會舞台或霓虹燈飾等極高動態範圍（HDR）場景時，一般的 CMOS 很容易因為光線過強而導致電量溢出，造成畫面一片死白。LOFIC 技術就像為像素加裝了一個「儲水池」，將多出的光信號儲存起來，讓單幀畫面的寬容度大幅提升。

小米17 Ultra LOFIC超高動態技術 演唱會夜攝效果封神

這意味著你在黑暗中指明暗反差巨大的環境時（比如放煙花、演唱會），暗位夠黑之餘，高光位的細節依然能夠完美保留。九或者為女朋友在夕陽下拍攝逆光人像，也能同時主體夠光、背景不會over，層次感更接近肉眼所見。

小米17 Ultra LOFIC超高動態技術開／關比較圖

小米 17 Ultra 改用光影獵人 1050L 感光元件

今次小米 17 Ultra 的影像系統有一個大動作，就是全面棄用索尼（Sony）感光元件，轉而搭載具備 LOFIC 技術的「光影獵人 1050L」一吋大底主鏡頭，目的就是想實現極致的高動態錄影。

小米 17 Ultra 改用光影獵人 1050L 感光元件

23mm f/1.67 大光圈｜旗艦級攝影水準

配合 Leica 光學科技的調校，這枚主鏡頭在 23mm 焦距下具備 f/1.67 大光圈。相比起以往單純追求像素數量，小米今次顯然更看重影像的「質素」與「真實感」。對於喜歡街拍或人文攝影的朋友來說，這種光影過渡的自然感，才是攝影旗艦應有的水準。

23mm f/1.67 大光圈｜旗艦級攝影水準

如何利用 LOFIC 錄影模式拍出專業級 Vlog 影片？

除了硬照，LOFIC 在錄影方面的提升更是立竿見影。在最新的 HyperOS 3.0 系統中，用家可以在專業模式下隨時開啟 LOFIC 錄影。最令筆者驚喜的是，在極暗的街道錄製 4K 30FPS 的 LOG 格式影片時，以往車頭燈或招牌常見的眩光與死白現象大幅減少。

小米17 Ultra 如何利用 LOFIC 錄影模式拍出專業級 Vlog 影片？

自定義LUT濾鏡｜小米17 Ultra 出片率超高

對於喜歡後期調色的專業玩家，小米 17 Ultra 支援更多自定義 LUT 濾鏡，能輕易將畫面還原至 BT.709 色彩空間。預覽畫面亦經過優化，變得更加準確，讓我們在拍攝現場就能預判後製效果，不用擔心回家才發現過曝無法補救。

自定義LUT濾鏡｜小米17 Ultra 出片率超高

機身變薄反而更好用？輕巧設計對手持拍攝有什麼幫助？

近年為攝影能力為賣點的Android旗艦手機，往往因為鏡頭模組太巨型，導致機身「頭重尾輕」。今次小米 17 Ultra 重新考慮了握持體驗，將後置相機 DECO 小型化，機身厚度削減至 8.29mm。

小米17 Ultra 機身變薄反而更好用？

這項改動對攝影愛好者非常友善，尤其是橫向握持拍片時，右手手指不再容易擋住鏡頭邊緣。包裹式的中框設計配合定製的 Ultra 銘牌，讓整部機的手感更紮實，即使長時間單手街拍也不會感到疲累，真正做到了性能與手感的平衡。

小米 17 Ultra 輕巧設計對手持拍攝有什麼幫助？

小米 17 Ultra 香港售價與發售日預測，現在值得入手嗎？

有傳小米 17 Ultra 將於 3 月2日舉行香港區發表會，到時就正式公開香港行貨的定價及發售日。雖然官方定價尚未公佈，但從技術含量來看，這部機無疑是今年最值得期待的攝影旗艦。如果你對傳統的 HDR 合成感感到厭倦，追求更純淨、更有電影感的夜景畫面，LOFIC 技術加持下的小米 17 Ultra 絕對是目前市場上的不二之選。

小米 17 Ultra 香港售價與發售日預測，現在值得入手嗎？

【小米 17 Ultra 功能表】

機身設計： 8.29mm 超薄機身、包裹式中框、定製 Ultra 銘牌

屏幕規格： 超大 R 角 2D 直立式屏幕

主鏡頭感光元件： Leica 1 吋光影大師主鏡頭（光影獵人 1050L）

鏡頭參數： 23mm 焦距、f/1.67 大光圈

核心影像技術： LOFIC 超高動態技術

重點錄影功能： 支援 4K 60FPS LOFIC 錄影、4K 30FPS Pro LOG 拍攝、雙景錄影、動態照片

操作系統： 預載 HyperOS 3.0