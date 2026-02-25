電動車一換一3月底結束　3.31前出牌仲有？Tesla現貨車有機會趕到

【財政預算案2026／電動車／電動車一換一／Tesla一換一】今日（25日）財政司司長陳茂波公布《財政預算案2026》，多年來的電動私家車一換一優惠，終於要在今年3月31日後屆滿。以Tesla Model Y為例，有沒有一換一優惠的價格可相差逾11萬元。如果想趕在優惠失效前出車，其實還有辦法。



今日（2月25日）出車還有一換一優惠

根據運輸署的公布，在今日（2月25日）或之前已訂購的電動私家車，並相關的本地註冊分銷商／註冊進口者／車主向運輸署提交所需證明文件的話，就算過了4月1日，只要運輸署批准一換一優惠申請，仍可享有優惠。換言之，趕到今日簽約出車，基本就可以有一換一優惠。

3月31日前出到牌都得？Tesla 有甚麼車款可受惠？

根據運輸署和車廠的解釋，只要在3月31日前，成功為電動私家車出牌，同樣可以趕到一換一優惠。因此，各大車品牌的現貨成為最後優惠機會。根據 Tesla 的官網顯示，現時 Model 3 和 Model Y 後輪驅動車款都有現貨，Model Y更有Premium 長續航全輪驅動現貨可以選擇。

當然，現貨的認證二手車同樣是可以考慮的選擇，畢業電動車二手車並不在一換一優惠的範圍內。

Smart 有甚麼車款可以受惠？

Smart 官網上同樣有 Smart #1﹑Smart #3﹑Smart #5的現貨車款可供選擇

Tesla / Smart／平治 均於2月25日延期營業時間，方便車主在期限前爭取買機