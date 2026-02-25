電動車一換一3月底結束 3.31前出牌仲有？Tesla現貨車有機會趕到
【財政預算案2026／電動車／電動車一換一／Tesla一換一】今日（25日）財政司司長陳茂波公布《財政預算案2026》，多年來的電動私家車一換一優惠，終於要在今年3月31日後屆滿。以Tesla Model Y為例，有沒有一換一優惠的價格可相差逾11萬元。如果想趕在優惠失效前出車，其實還有辦法。
今日（2月25日）出車還有一換一優惠
根據運輸署的公布，在今日（2月25日）或之前已訂購的電動私家車，並相關的本地註冊分銷商／註冊進口者／車主向運輸署提交所需證明文件的話，就算過了4月1日，只要運輸署批准一換一優惠申請，仍可享有優惠。換言之，趕到今日簽約出車，基本就可以有一換一優惠。
3月31日前出到牌都得？Tesla 有甚麼車款可受惠？
根據運輸署和車廠的解釋，只要在3月31日前，成功為電動私家車出牌，同樣可以趕到一換一優惠。因此，各大車品牌的現貨成為最後優惠機會。根據 Tesla 的官網顯示，現時 Model 3 和 Model Y 後輪驅動車款都有現貨，Model Y更有Premium 長續航全輪驅動現貨可以選擇。
當然，現貨的認證二手車同樣是可以考慮的選擇，畢業電動車二手車並不在一換一優惠的範圍內。
Smart 有甚麼車款可以受惠？
Smart 官網上同樣有 Smart #1﹑Smart #3﹑Smart #5的現貨車款可供選擇
Tesla / Smart／平治 均於2月25日延期營業時間，方便車主在期限前爭取買機
電動車「一換一」計劃幾時結束？趕尾班車有什麼最重要條件？
電動車「一換一」計劃將於 3 月 31 日正式結束。想要趕及享受首次登記稅寬減優惠的「尾班車」，最關鍵的條件是必須在 3 月 31 日或之前成功為新車完成「出牌」（即首次登記）手續，而不僅僅是落訂或簽署買車合約。因此，車主必須預留充足時間處理文件。
現在買 Tesla 趕得切「一換一」優惠嗎？為什麼推薦買現貨車？
如果現在才決定換車，購買 Tesla 等品牌的「現貨車」是趕及死線的最安全做法。因為現貨車已經抵港並準備好交付，省卻了漫長的船期和生產等待時間。只要買家盡快備妥舊車的「劏車紙」（取消登記證明書）、新車保險等文件，很大機會能在 3 月 31 日前完成出牌手續，成功取得優惠。
為了趕在 3 月 31 日前完成「一換一」，車主需要提早準備什麼文件？
時間非常緊迫，車主需要立即行動並準備以下核心文件：
* 舊車報廢證明： 安排合資格拆車商拆毀舊車，並取得「車輛拆毀證明書」（劏車紙）。
* 舊車取消登記： 帶備劏車紙到運輸署辦理取消舊車登記手續。
* 新車文件： 確保新車的臨時買賣合約、有效的汽車保險（Cover Note），以及填妥的「一換一」計劃申請表（TD326）均已準備就緒，交由車廠代理或親自到運輸署趕及出牌。