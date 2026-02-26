Samsung Galaxy S26 Ultra系列香港售價公佈｜私隱屏＋Perplexity

Samsung Galaxy S26系列香港發售詳情及售價公佈｜私隱屏及整合Perplexity AI｜Samsung 今日正式公布多款旗艦新品，包括旗艦級Galaxy S26智能手機、Buds4以及Book6高效能手提電腦。而且今次重點在於「Agentic AI」的全面應用，透過與 AI 搜尋引擎 Perplexity 的深度調整，提升了服務能力。



Galaxy S26 Ultra及S26系列

Galaxy S26 Ultra 全新 AI 助手及屏幕保護技術

Galaxy S26、S26+及S26 Ultra系列迎來了重大變革，透過 One UI 8.5 深度整合了 Perplexity AI 功能，用家現時只需透過語音指令「Hey Plex」即可喚醒具備主動性的 AI 助理。而且更對應廣東話查詢，更具備跨應用程式的執行能力，例如 AI 能因應對話場景主動建議分享相簿照片或提供行程資訊。另外，針對私隱保障，旗艦型號 Galaxy S26 Ultra 引入了全球首創的 Privacy Display 硬件技術。當用家啟用私隱模式時，屏幕會調整像素排列以縮窄視線角度，令旁人難以窺視內容，僅正面使用者能清晰閱讀。

效能方面，Galaxy S26 Ultra 搭載專為 Galaxy 定製的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器，其 NPU 效能顯著提升了 39%，配合全新設計的多通道 Vapor Chamber 散熱系統，確保在高負荷運算下仍能維持穩定。影像系統則維持業界領先水平，Ultra 型號配備 2 億像素主鏡頭與雙遠攝組合，並透過 ProScaler 技術優化細節。機身設計亦更趨輕薄，厚度僅為 7.9mm。標準版 S26 與 S26+ 則分別配備 6.3 吋及 6.7 吋屏幕，同樣獲得了進階的 Nightography 及 AI 圖片編輯功能支援。

Samsung Galaxy S26 售價：$6898（12／512GB）

Samsung Galaxy S26+售價：$8598（12／512GB）

Samsung Galaxy S26 Ultra售價：$10198（12／512GB）、$12598（16／1TB）



預購限時優惠：由256GB免費升級至512GB、送港幣$300 Galaxy Credit 網上消費額



Samsung Galaxy Buds4 系列

Galaxy Buds4 系列 更強大的智能降噪

全新 Galaxy Buds4 系列在交互設計上引入了創新的頭部控制指令，這項功能可令用家透過簡單的點頭或搖頭動作，分別對應接聽或拒絕來電，顯著提升了雙手忙碌時的便利性。系列中的旗艦型號 Buds4 Pro 採用入耳式設計，其低音單元效能比前代提升了 20%，能提供更具層次感的 Hi-Fi 音質體驗。此外，耳機同樣整合了 Perplexity AI 助理，讓用家無需觸碰手機即可處理日常事務或進行實時語言翻譯。

對於追求佩戴舒適度的用家，標準版 Galaxy Buds4 則採用了開放式設計，並首度支援環境音效功能。這項技術讓使用者在享受高品質音樂的同時，亦能清晰感知周圍環境聲音，增加了在戶外使用的安全性。全系列耳機均採用最新的 Bluetooth 6.1 技術，確保連線的穩定性與低耗電表現。

Samsung Galaxy Buds4 售價：$1398

Samsung Galaxy Buds4 Pro 售價：$1998



預購限時優惠：送 ITFIT 三合一 極光星球磁吸無線充電座及透明保護殼、送港幣$200 Galaxy Credit 網上消費額、加購流動產品即減港幣$200



Samsung Galaxy Book6 系列

Galaxy Book6 系列處理架構升級應對專業 AI 需求

Galaxy Book6 系列定位為新一代 AI PC，其中頂規型號 Galaxy Book6 Ultra 搭載了採用 Intel 18A 先進製程的 Core Ultra Series 3 處理器，內建的 NPU 算力高達 50 TOPS。這種強大的運算基礎讓圖像處理、即時翻譯等 AI 任務能瞬間完成，不再依賴雲端運算。配合 NVIDIA GeForce RTX 5070 或 5060 獨立顯示晶片，該機型能輕鬆應付專業級的 4K 影片編輯與 3D 渲染工作。

屏幕素質同樣是本次升級的焦點，全系列採用 Dynamic AMOLED 2X 觸控屏幕，峰值亮度達 1,000 nits。為了在維持高效能的同時確保流動性，Galaxy Book6 Pro 的 16 吋型號厚度僅為 11.9mm。系列產品均具備長達 30 小時的影片播放續航力，並支援 140W 極速快充，能在短時間內補充足夠電力。這種結合了頂尖製程、強悍算力與輕薄美學的設計，精準捕捉了現代專業人士對於高效能流動辦公工具的渴求。

Samsung Galaxy Book6 Pro 售價：$12698 起（16GB／512GB）

Samsung Galaxy Book6 Ultra 售價：$24580 起（16GB／512GB）



預購限時優惠：送 ITFIT 三合一 極光星球磁吸無線充電座及透明保護殼、送港幣$200 Galaxy Credit 網上消費額、加購流動產品即減港幣$200



