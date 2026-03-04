新世紀福音戰士 EVA 迎來誕生 30 周年，除了宣佈全新動畫作品，與 CASETiFY 亦再度聯乘 第二彈 EVANGELION x CASETiFY 聯乘系列 ， 新系列中最搶眼就是閃閃的A.T. Field 款式，多種經典的NERV／初號機 logo款式今次更可以自選背景款式／印上名字。



選購CASETiFY 新世紀福音戰士30週年系列產品

EVA CASETiFY 手機殼款式推介：首度加入高自由度自訂設計

CASETiFY再一次推出EVA的手機配件系列，新作最大賣點是加入個人化自訂設計功能，粉絲跟EVA的「同步率」即時突破極限 。你可以加印Shinji 碇真嗣 及 Asuka 明日香等超人氣角色的英名名在手機殼上，當然也可加入自己的姓名。另外，針對極具代表性的 NERV 標誌及第四使徒（TV版為第三使徒）等圖案，用家更可根據喜好與多款背景素材自由配搭，打造出獨一無二的專屬配件 。

天氣開始熱，這款透明款的EVA初號機款式感覺夠爽。不過留意透明case要看你手機同身用色，如果你是用太空橙 iPhone 17 Pro，就未必太夾。

當然還有最基本的角色造型款式，幾位EVA駕駛員都有，各自以駕駛服的相同色系為背景色。

此外，記者就推薦A.T Field 力場款式，以及用多款文字＋角色圖組合而成的款式，背景選用閃令令物料夠搶眼。

EVA活動時限設款式也很有趣。

CASETiFY EVA 聯乘系列價錢及電子配件一覽

除了大熱的手機殼外，系列中亦有其他周邊產品，比如初號機立體 AirPods 保護殼、MagSafe 卡套、Apple Watch 錶帶，以至手提電腦及平板電腦保護殼等 。整個第二彈聯乘系列的定價介乎 HKD $279 至 $939 之間。

