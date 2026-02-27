手機傷身？外媒數經常用手機5大風險　日日頭痛訓得差原來都有關

智能手機已變成生活不可或缺的部分，全球設備總數目前已突破 80 億部，且數字仍在持續攀升 。從清晨睜眼到深夜入睡，智能手機通常都處於觸手可及的範圍內 。雖然這種多功能設備為生活帶來諸多便利，但也引入了許多被大眾忽略的風險 。

這部全天候在身邊的裝置，對人類生活產生了深遠且持久的影響，從打亂睡眠週期、分散注意力，到損害視力甚至威脅個人數據安全 。以下將探討智能手機帶來的五大日常風險，以及如何有效避開這些隱患 。



注意力渙散﹑失眠

每天長時間使用智能手機會導致注意力廣度縮短，這在年輕一代中尤為明顯 。研究指出，過度依賴手機的用戶更容易分心，且注意力較不集中，而社交媒體上的短視頻內容是導致此現象的主要因素 。長期沉溺於屏幕時間還與焦慮和抑鬱情緒的增加有關 。

同樣地，睡前滑手機會嚴重影響睡眠週期 。手機螢幕發出的光線會干擾人體褪黑素的分泌，而滾動螢幕與不斷彈出的通知訊息則會讓大腦持續受到刺激，令人難以入睡 。即使進入睡眠狀態，睡眠質素也會大打折扣，進而引發疲勞、焦慮及抑鬱 。為了避免這些問題，應在睡前至少一小時限制使用手機 。

視力受損與姿勢勞損：長期低頭對身體的負擔

將手機拿得離臉太近會損害視力，這是眾所周知的常識，但由於手機螢幕相對較小，許多人在打字或閱讀訊息時仍會不自覺地縮短距離 。長期下來，這對視力造成深遠影響，尤其是在螢幕不同部分之間頻繁轉換焦點，更會加劇眼睛疲勞 。

除了眼睛，身體其他部位亦受牽連 。當我們低頭使用手機時，頭部前傾會為脊椎帶來額外壓力，長期可能導致嚴重的併發症 。此外，過度使用手機會限制兒童及成人的戶外活動，導致體重增加，進而觸發其他更嚴重的健康問題 。建議將每日使用時間控制在兩小時內，使用時應保持身體直立，並將手機提至與眼睛齊平的高度，避免長時間低頭 。

SIM 卡置換詐騙

除了健康風險，帳戶安全亦不容忽視，其中「SIM 卡置換攻擊（SIM swap attacks）」已成為重大隱患 。騙徒通常針對電訊供應商而非物理裝置 。攻擊者會誘騙電訊公司將你的號碼轉移至另一張 SIM 卡，從而奪取你帳戶的控制權，近期已有許多普通用戶因此遭受經濟損失 。

一旦攻擊成功，騙徒便能接收你的短訊及一次性驗證碼（OTP），輕鬆繞過網上帳戶的多重認證 。通常在用家察覺異常前，損害已經造成 。對此，保持警惕是最佳策。若發現手機突然失去網絡訊號、收到未經要求的驗證碼，或收到電訊商有關 SIM 卡更改的通知，應立即向電訊商報告並更改重要帳戶密碼 。

公共充電陷阱

另一個日常風險被稱為「充電抓取（power jacking）」或「液體抓取（juice jacking）」 。當你使用公共 USB 充電站時，由於數據和電力共用同一條線纜，黑客可能透過改裝過的端口將惡意軟件植入手機，進而監控你的活動或盜取數據 。

防範方法是隨身攜帶自己的充電線和火牛 。若必須使用公共端口，應使用「USB 數據阻斷器（USB data blocker）」，它能阻擋數據傳輸，僅允許電力通過 。在軟件層面，連接公共充電器時切勿允許數據傳輸，並確保系統版本始終保持在最新狀態，因為過時的系統安全性較低，更容易成為黑客的目標 。

手機成為細菌溫床

與雙手不同，多數人並不會頻繁消毒手機，使其成為細菌滋生的溫床 。研究發現，在非醫療環境中，每部手機中位數含有超過 17,000 個細菌基因拷貝 。由於手機如影隨形，被帶往辦公室、市集、咖啡室甚至洗手間，任何接觸或放置在不潔表面的行為，都會導致細菌轉移並傳播感染 。

+ 3

為保持個人及家人健康，應養成每日清潔手機的習慣 。清潔時應先關閉手機，使用柔軟的超細纖維布沾取少量消毒劑或噴灑在布上，徹底擦拭機身 。這道工序每天只需不到一分鐘，卻能有效降低感染風險 。