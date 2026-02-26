LCK盃無T1 Faker即無人問津　旋拍現大量「益手足」賣家半價放飛

LCK Cup 2026由公布決賽會在香港舉行後，大量香港《英雄聯盟》（LOL）玩家非常期待，最主要是想在現場一睹六屆世界冠軍—李相赫（Faker）的風采。作為上屆冠軍，T1 打入 LCK Cup Finals 的呼聲極高，一度令LCK Cup門票炒價幾級跳。可是，早前 T1 竟在負方戰中「滑鐵爐」敗於Dplus KIA，無緣 LCK Cup Finals，不只玩家失敗，連一眾看好後市的黃牛黨都大失預算，網上拍賣平台更出現拋售潮。



LCK Cup 將在2月28日﹑3月1日兩天，於啟德體藝館舉行，作為首次移師香港舉行的《LOL》比賽盛事，受大量玩家注意。本身門票價格也不便宜，分別為1688、1388、1188、888、688和488元。在1月30日開售前，就已經有黃牛黨在拍賣平台以接近兩倍的炒價出售。

不過，在T1 失利後，LCK Cup Finals將由Gen.G、BFX和Dplus KIA出場。沒有T1和Faker出賽的LCK Cup Finals，瞬間熱度大減，令不少黃牛在旋拍由本身的「大炒特炒」，變成「益手足」半價，甚至更便宜出售。

黃牛黨突然良心發現益手足？

以往演唱會﹑世紀級球隊的體育盛事﹑活動門票，都有不少黃牛黨搶飛，再用高價獲利。但今次就「無呢支歌仔唱」，Faker 不來香港令比賽熱度大減，甚至用原價都吸引不到玩家入場，出現大量半價﹑1/3價的門票在市面出售。最有趣的是，用各種理由解釋為什麼賣飛：

「獨樂樂不如眾樂樂❤️‍🔥 」「請考慮是否此生唯一機會」

GEM粉見面會

只能夠說，如果你是Gen.G、BFX和Dplus KIA的粉絲，今次終於有超抵的機會近距離觀看LCK選手的操作。