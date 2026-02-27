華為2026發佈會｜WATCH GT Runner 2專業跑錶、Mate 80 Pro等亮相

華為HUAWEI 2026發佈會，WATCH GT Runner 2專業跑錶、Mate 80 Pro等亮相｜早前華為HUAWEI於西班牙馬德里舉辦了以「Now is Your Run」為主題創新產品發佈會，宣佈專業跑錶系列「HUAWEI WATCH GT Runner 2」時隔五年後重出江湖，同時亦同步推出了全能旗艦手機 HUAWEI Mate 80 Pro、小尺寸平板 HUAWEI MatePad Mini，以及多款穿戴與音訊產品。



時隔五年再度推出專業跑錶 HUAWEI WATCH GT Runner 2

華為HUAWEI選擇在此時重新推出專業跑錶系列，為了填補專業運動市場與日常智能穿戴之間的空白。自第一代 GT Runner 推出以來，跑步社群對於精準定位與科學訓練數據的需求不斷增長，而這五年間華為在傳感器技術與算法模型上的積累，為第二代產品提供了堅實的技術基礎。官方特別是邀請了兩屆奧運馬拉松金牌得主 Eliud Kipchoge 擔任全球代言人，更突顯了該產品在專業競技領域。

這款新一代專業跑錶在設計理念上延續了極致輕量化的追求，針對跑步過程中的佩戴感進行了多維度優化。透過採用更先進的高強度複合纖維材料與鏤空錶耳設計，產品在保證結構強度的同時，進一步降低了動態佩戴時的負擔。對於長距離跑者而言，重量的減輕直接轉化為更長久的舒適感。此外，華為強調為那些追求科學跑量、希望透過數據提升競技水平的人群而生，其內置的專業跑步分析系統能夠為不同階段的跑者提供個性化的訓練方案。

HUAWEI WATCH GT Runner 2 的最新賣點在於其精準的定位能力與科學的訓練算法。產品內置全新升級的雙頻五星影像導航系統，透過優化的天線設計，即使在城市高樓林立的環境或茂密的森林路徑中，亦能保持穩定的信號連接與精確的軌跡繪製。這對於依賴準確配速數據進行訓練的馬拉松跑者來說至關重要。同時，該手錶引入了更深層次的「跑步力指數」（RAI），這項指標能綜合心率、配速、距離等多項維度，客觀評估跑者的競技水準，並預測比賽成績，讓訓練更具科學性與預見性。

健康監測方面，GT Runner 2 搭載了最新研發的 TruSeen 系列體徵監測技術，大幅提升了在劇烈運動狀態下心率監測的準確度。針對馬拉松或越野跑等高強度運動，系統能實時監測跑者的血氧、心率變異性（HRV）以及疲勞程度，並在數據異常時發出警示。值得一提的是，產品還加入了對跑步姿勢的深度分析功能，無需額外佩戴傳感器，即可監測觸地騰空比、垂直振幅等關鍵跑姿數據，幫助跑者糾正不良動作，減少運動損傷的風險。續航力方面，確保在長達數十小時的賽事中不會出現電量焦慮。

HUAWEI Mate 80 Pro 的旗艦配置與攝影效能

HUAWEI Mate 80 Pro 作為年度全能旗艦同步亮相，搭載了新一代自研處理器，在性能輸出與功耗管理之間取得了更佳的平衡。外觀上，新機延續了 Mate 系列標誌性的軸線對稱設計語彙，並在材質工藝上有所創新，提升了手感的圓潤度與耐用性。屏幕顯示技術方面，該機採用了高刷新率與高頻調光兼備的護眼屏幕，無論是在強光下閱讀還是低光環境下使用，都能提供細膩且舒適的視覺體驗。Mate 80 Pro 進一步強化了 XMAGE 影像系統。其主鏡頭採用了更大底的傳感器與可變光圈技術，在夜景捕捉與景深控制上表現尤為出色。長焦鏡頭則引入了更先進的防手震與光學變焦結構，使得遠距離取景的解析力得到顯著提升。此外，Mate 80 Pro 在錄像功能上也作出了重要優化，針對運動拍攝、色彩分級以及音頻收錄等方面，為創作者提供了更具專業感的工具包。結合衛星通訊技術的再次升級，這款手機在無信號地區的應急能力與通訊穩定性亦得到了進一步保障。

全新 HUAWEI MatePad Mini 針對流動辦公與娛樂優化

HUAWEI MatePad Mini 針對單手握持感進行了極致優化，機身輕薄程度極具競爭力。儘管體積小巧，MatePad Mini 依然配備了高像素密度且支援高色準顯示的屏幕，適合用於閱讀電子書、觀看影片或進行輕量級的修圖操作。系統層面，HarmonyOS 的多設備協同功能在該機上得到了完美呈現，用家可以輕鬆實現手機與平板之間的內容流轉。MatePad Mini 同樣支持最新的手寫筆配件，具備極低的延遲感與真實的書寫反饋。無論是會議筆記還是草圖繪製，都能在小巧的機身上流暢完成。在散熱系統與電池容量上，HUAWEI 亦進行了針對性優化，確保在長時間遊戲或高負載辦公時，機身依然能保持適宜的溫度且具備持久的續航能力。

除了兩大主角，華為HUAWEI亦在本次馬德里發佈會上還展示了不少新品。如HUAWEI WATCH Ultimate 2 非凡探索版針對極端環境愛好者進行了升級，提升了防水深度與機身材料的耐磨性，並內置了更專業的潛水與野外生存地圖功能。

音訊方面，HUAWEI FreeBuds Pro 5 旗艦耳機則在主動降噪（ANC）與空間音頻技術上取得了突破，透過更精準的算法模型，為用戶帶來近乎錄音室等級的聽覺感受與靜謐的通勤環境。智能手環系列也迎來了更新，HUAWEI Band 11 以更時尚的外觀與更精準的健康追蹤功能，強調全天候的佩戴舒適度與長達兩週的基礎續航，目標鎖定在追求高性價比與基礎健康管理的用家群體。