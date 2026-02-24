iPhone 17e詳細規格曝光　3月4日亮相　加入動態島﹑A19晶片

Apple 將於 3 月 4 日舉行春季發布會，在這場盛事揭幕前約一星期的關鍵時刻，市場上關於全新入門級型號 iPhone 17e 的詳細規格已悉數曝光 。雖然定位屬親民級別，但今次的改動在內部效能與外部視覺上均有顯著亮點，預計將於發布會當週正式亮相 。



動態島或首度下放 60Hz 螢幕維持不變

在外觀設計上，iPhone 17e 大致延續了 iPhone 16e 的簡約風格，配備 6.1 吋螢幕及單鏡頭主相機，顏色選擇上則維持經典的黑、白兩色 。有消息指出，iPhone 17e 可能會徹底摒棄傳統「瀏海」設計，改為採用「動態島」（Dynamic Island） 。這個膠囊狀的開孔不僅整合了 TrueDepth 鏡頭系統，更能與 iOS 系統深度互動，佔用空間更少且更具現代感 。

在顯示技術方面，為了控制成本並拉開與高階型號的距離，iPhone 17e 預計將繼續沿用 60Hz 刷新率的面板 。雖然 Apple 已於 2025 年在標準版 iPhone 17 上普及了 120Hz ProMotion 技術，但作為入門機，17e 顯然無緣享受更流暢的效果 。

效能核心：A19 晶片加持 AI 運算能力再提升

雖然顯示技術未有躍進，但 iPhone 17e 在零件上卻頗具誠意。新機預計搭載與旗艦型號相同的 A19 晶片 。這款晶片基於升級後的 N3P 三納米製程打造，對比 A18 晶片約有 5% 至 10% 的效能提升 。然而，Apple 為保持產品定位，可能會在 17e 上使用降頻版的 A19，其 GPU 核心數量亦可能仿效前代做法，由旗艦級的 5 核心降至 4 核心 。

儘管頻率可能有所調整，但 A19 晶片所帶來的顯示引擎、影像訊號處理器（ISP）以及神經網絡引擎（Neural Engine）更新，將顯著增強裝置的 AI 性能 。特別是每個 GPU 核心都配備了神經加速器，用於提升本地 AI 模型的運算表現 。記憶體方面，iPhone 17e 將維持 8GB RAM，雖然少於高階型號的 12GB，但已足夠應付日常多工處理及基本的 Apple Intelligence 功能 。

MagSafe 升級

iPhone 16e 最令用家詬病的一點是不支援 MagSafe 磁吸功能，而在 iPhone 17e 上，這項缺憾有望被填補 。隨着 MagSafe 升級，用家終於可以使用豐富的磁吸保護殼、支架及行動電源，而無線充電速度亦將從 7.5W 提升至 15W 。雖然這仍遜於 iPhone 17 標準版的 25W 快充，但對入門機用戶而言已是極大便利 。

相機與售價：單鏡頭不變 定價維持親民

在攝影方面，iPhone 17e 預計沿用單顆 4800 萬像素廣角鏡頭，並未有硬件上的大幅升級 。機身亦不會加入旗艦機常見的「相機控制」（Camera Control）按鈕，前置鏡頭則維持 1200 萬像素，而非旗艦機的 1800 萬像素 。

iPhone 17e 的售價預計將維持在 599 美元（約 4,680 港元），與前代持平 。考慮到加入了 A19 晶片、可能的動態島設計以及 MagSafe 支援，iPhone 17e 無疑將成為目前市場上極具競爭力的 Apple 入門選擇。這款平衡了效能與售價的新機，究竟能否在 3 月 4 日的發布會上帶來更多驚喜，大家拭目以待。