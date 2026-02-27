Apple3.4發佈會最終傳聞　最少8款新品　Tim Cook預告MacBook登場

Apple 3 月 4 日在紐約、倫敦及上海三地同步舉行名為「Apple Experience」的特別活動 。這場春季盛事將一口氣推出多款重量級新品 ，根據目前的市場傳聞與系統代碼分析，這次發布會至少會有八款新產品亮相，涵蓋了 iPhone、MacBook、iPad 以及螢幕等 。近日 Tim Cook 更在 X 上分享一段影片，似乎在暗示 MacBook 會是這次發佈會的主角。



iPhone 17e 領銜登場：動態島與 A19 晶片全面普及

作為 2026 年初最受關注的產品之一，iPhone 17e 預計將在活動正式發布 。這款定位為平民版的 iPhone，將大幅收窄螢幕邊框，更有機會首度摒棄傳統的瀏海設計，轉而採用與高階型號一致的動態島（Dynamic Island）功能 。

在效能方面，iPhone 17e 絕不遜色。它預計將搭載與 iPhone 17 同款的 A19 處理器，確保在處理人工智慧與多工任務時擁有強大動力 。此外，針對充電體驗，Apple 亦計劃在 17e 加入 MagSafe 磁吸無線充電技術 ，讓這款入門級型號能兼容MagSafe 配件生態。

MacBook 產品線全面洗牌：平價型號重出江湖

除了旗艦MacBook的常規升級，這次發布會最令人震撼的消息莫過於全新的入門版MacBook即將問世 。這款新機型定位低於目前的 MacBook Air，尺寸預計維持在便攜性極佳的 13 吋 。為了平衡效能與成本，Apple 傳出將打破慣例，為這部MacBook配置源自手機端的 A18 Pro 晶片 ，而非傳統的 M 系列處理器。

與此同時，高性能MacBook市場亦會迎來更新。廣受歡迎的 MacBook Air 預計將換上全新的 M5 晶片，雖然外觀設計沿用現有的 13 吋與 15 吋規格，但在效能功耗比上將有顯著進步 。而對於專業創作者，Apple 則準備刷新 14 吋與 16 吋的 MacBook Pro，透過升級至 M5 Pro 及 M5 Max 晶片，進一步推高流動工作站的性能天花板 。

iPad 系列規格躍進：M4 晶片與 N1 網絡模組

在平板電腦領域，iPad 系列亦準備在 3 月初進行一輪大換血。首先是中階市場的寵兒 iPad Air，預計將升級至 M4 處理器，並繼續提供 11 吋與 13 吋兩種尺寸選擇 。值得注意的是，新版 iPad Air 有望搭載 Apple 自研的 N1 網絡晶片 ，這將為裝置帶來更穩定且高速的聯網體驗。

至於最親民的基礎款 iPad 12，則傳出將跳過多代，直接採用與最新型號 iPhone 17 相同的 A19 晶片 。雖然在設計上未必會有巨大變革，但核心處理能力的飛躍，意味著即使是入門級 iPad 也能流暢運行最新的各類複雜應用程式。

Mini-LED 版 Studio Display 驚喜現身

最後，在專業顯示設備方面，最新的 macOS 26.3 系統代碼中透露了兩款 Studio Display 新品的蹤跡 。其中一款型號最令業界期待，因為它傳出將首次採用 Mini-LED 背光技術，這將大幅提升螢幕的對比度與亮度表現，達到更接近 Pro Display XDR 的專業水平 。為了應對更複雜的顯示調教與圖像處理，這款顯示器甚至可能內建 A19 Pro 晶片 。