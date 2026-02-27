手機3月起暴漲！國產旗艦貴3000元　記憶體短缺買iPhone 18更保值

存儲（記憶體）的暴漲，除了會帶動PC的價格上揚，智能手機同樣躲不開這樣的結局。現在，研究機構IDC表示，受前所未有的記憶體晶片短缺影響，2026年全球智能手機市場將萎縮12.9%，標誌着一場「前所未有的危機」。



這一最新預測較此前估計大幅下調，這是對席捲整個電子行業的記憶體晶片緊缺局面的最新評估。支撐人工智能（AI）任務的先進存儲需求已耗盡全球供應，緊張局面將持續至明年相當一段時間，目前許多智能手機製造商的商業模式面臨威脅。

IDC目前預計，2026年全球手機出貨量約為11億部，低於上一年的12.6億部，抹去了數年來的增長。（IDC）

IDC目前預計，2026年全球手機出貨量約為11億部，低於上一年的12.6億部，抹去了數年來的增長。面對居高不下的零部件成本，智能手機製造商正通過削減配置、取消無利可圖的入門級機型，推動消費者購買更多高端設備來加以應對。

在早前報道中提到，供應鏈人士、行業分析機構及多家手機品牌內部人士表示，3月起，手機漲價將進入加速階段，新品漲幅最低可達1000元以上。此外，OPPO、一加、vivo、iQOO、小米、榮耀等主流品牌或將陸續上調老款機型售價，疊加內存成本的頻繁波動，2026年中國手機市場或將面臨歷史上首次一年內多次上調價格的局面。

相關人士表示：

這輪漲價不是個別品牌的選擇，而是全行業的必然趨勢。

目前國內主流手機品牌均已完成漲價方案的敲定，部分品牌已向線下經銷商、線上渠道商下發了調價通知。

「從目前確定的方案來看，3月是漲價的關鍵節點，此前上市的機型調價幅度相對温和，但3月之後發布的新品，漲價幅度將明顯擴大，最低漲幅不會低於1000元，中高端旗艦機型漲幅可能達到2000-3000元。」上述人士說道。也難怪不少網友會表示，存儲漲價會利好iPhone，畢竟高端機受存儲漲價影響更小。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】