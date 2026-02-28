又濕又熱開冷氣有臭味？冷氣專家教免費解決方法　開16°C是關鍵

在香港踏入春季的回南天，濕度動輒攀升至 90% 以上，不少市民準備開冷氣機享受涼快之際，卻往往被一陣難聞的「噏味」侵襲。「噏味」其實是冷氣機內部積存整季的霉菌與污垢在作怪。要在不花分毫的情況下即時緩解臭味問題，冷氣專家提出了一套簡單有效的方法。



拆解冷氣臭味成因

冷氣機之所以會散發異味，主因在於機器內部環境陰暗潮濕，極易成為霉菌繁衍的溫床。當冷氣機運作時，空氣中的水分會在冷卻片上凝結成水滴，若熄機後內部依然潮濕，剩餘的水分就會與灰塵結合，形成厚厚的黑色霉斑。

由於香港居住環境狹窄且空氣流通有限，這些霉菌不僅會發出臭味，更會隨風散佈至全屋，長期吸入可能影響呼吸道健康。對於這種情況，最理想的解決方案當然是定期聘請專業人員進行深層清洗，但在預約師傅到訪前，若想即時解決燃眉之急，可以採用冷氣專家推薦的低溫沖洗方案。

零成本急救攻略：為何 16°C 是解決關鍵

這套「16度急救法」的操作流程非常簡單，日媒life-techs分享，首先將冷氣機的溫度調至最低（通常為 16°C），隨後務必打開室內所有窗戶，讓空氣徹底流通，並以此模式持續運作約一小時。這種做法的核心原理，在於透過溫差極大化來產生大量的冷凝水。

當冷氣機設定在 16°C 時，機器會全速運行以求降溫，此時冷卻片會產生豐富的水分。這些持續流下的冷凝水就像天然的「沖洗液」，在順著去水管排出的過程中，會順帶將冷卻片表面的霉菌、灰塵及異味粒子一同沖走，達到初步淨化的效果。由於需要排出帶有異味的濕氣，開窗通風是絕對不可或缺的步驟，否則臭味只會在室內不斷循環。

從源頭遏止霉菌滋生

除了「16度急救法」，日常的維護習慣更是決定冷氣機能否保持清新的關鍵。冷氣專家建議，每隔兩至三星期應自行拆卸並清洗隔塵網，若要加強殺菌效果，可以配合 1:99 的稀釋漂白水進行噴灑與清洗，徹底消滅附著在表面的菌種。

其次，出風口的扇葉往往是霉菌最顯眼的出沒地。市民可以利用家中的舊牙刷，外面包裹濕紙巾，仔細抹走出風口處的黑色霉斑，這能有效防止霉味隨風吹向室內。最後，亦是最容易被忽略的一點，是每次準備關掉冷氣機前，先將模式切換至「送風」模式，並持續運行約三十分鐘。此舉能利用氣流吹乾冷氣機內部的零件，保持機內乾爽，從根本上切斷霉菌賴以生存的潮濕環境。