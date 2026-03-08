將紙巾留在口袋並丟進洗衣機的情況屢見不鮮 。當洗滌程序完成，打開蓋子卻看見滿佈碎紙屑的衣物與洗衣槽時，那種徬徨感確實令人不知所措 。衣物上的紙巾碎末不僅難以撥落，更會因摩擦產生靜電而緊緊吸附在纖維之上 。其實只要掌握正確的技巧與洗衣機清潔步驟，便能有效恢復衣物﹑洗衣機的潔淨。



搶救沾滿碎紙的衣物：柔軟劑是關鍵

洗衣後發現碎紙屑吸附在衣物上，切忌直接用力撥動。解決此問題最有效且值得推薦的方法，是使用柔軟劑重新洗滌一遍 。請注意，這次重洗無需加入洗衣粉或洗潔精，而是直接將柔軟劑加入洗衣槽中 。洗滌程序只需設定為「一次沖洗」和「一次脫水」即可 。柔軟劑的作用在於降低摩擦力並減少靜電，使紙屑較易脫落。雖然坊間流傳加入白醋能軟化紙巾碎，但白醋成分可能會腐蝕或損害洗衣機零件，因此應盡量避免採用 。

若仍有細碎纖維殘留，則需待衣物徹底乾透後，再利用滾筒式黏毛器或吸塵機進行最後處理 。使用黏毛器時應保持動作緩慢，避免拉扯布料；而吸塵機則應換上細長吸頭，並以最小功率吸除殘渣，以免損害衣物纖維 。

直立式洗衣機的後續清潔

處理完衣物後，清潔洗衣機內部同樣至關重要。對於直立式洗衣機，首先應盡可能用手清理洗衣槽內肉眼可見的大片紙屑 。接著，設定程序進行一次「沖洗」與「脫水」，以清除殘留的微小碎屑，這樣便能基本完成洗衣槽的初步清潔 。

完成上述程序後，必須清理洗衣機的濾網。取出濾網並棄置裡面的垃圾後，建議使用溫水輕輕刷洗乾淨 。最後一步是檢查排水管，若排水管積聚紙屑而不處理，長遠會導致機器故障 。在拆卸排水管前，請務必先完成脫水程序、拔掉電源，並關緊水龍頭以防溢水 。由於排水管的固定方式各異，拆卸前應先參考說明書，若遇到難以拆卸的情況，建議聯絡廠商或專業人士處理，以免損毀管線 。

滾筒式洗衣機的後續清潔

滾筒式洗衣機的清潔程序略有不同。首先，同樣需以手工清理洗衣槽內的紙屑；若紙屑難以撿拾，可在烘乾後用吸塵機吸走（僅限乾燥狀態），或用濕毛巾抹拭乾淨 。特別提醒，吸塵機不可直接吸取帶水分的紙屑，否則會導致吸塵機損壞 。

接著，重點檢查排水過濾器及乾燥濾網（如有），移除其中的紙屑 。完成初步清理後，在不放入任何衣物的情況下，選擇「洗滌」模式運行一次空機清洗 。建議設定較高的水位與較長的洗滌時間，以確保水流能徹底沖走暗格內的殘留物 。運行完空機洗滌後，必須再次檢查並清理各個濾網，確保排水系統與風道完全暢通 。