MacBook Ultra傳聞｜今年仲有更強MacBook？竟支援OLED觸控螢幕

MacBook Ultra 登場？｜2026 年 Apple 春季發布會餘溫未了，又迎來了另一個新品預測。根據彭博記者 Mark Gurman 的最新消息，Apple 正在規劃於今年內推出一款定位極致高端的全新產品—MacBook Ultra 。可能首度在 Mac 系列中導入 OLED 螢幕並支援觸控操作，其售價預計將顯著高於現行的 MacBook Pro 系列 。



M6 MacBook Ultra

根據 Mark Gurman 在最新一期《Power On》中的分析，市場原本預期 Apple 會在 2026 年第四季推出搭載 M6 系列晶片的新款 MacBook Pro，並同步換上 OLED 面板與更輕薄的設計 。然而，最新的情報指出，新品未必只是 MacBook Pro 的例行改款，反而極大機會以「MacBook Ultra」。

OLED 顯示技術：觸控體驗與價格同步攀升

MacBook Ultra 的另一大競爭核心在於顯示技術的飛躍。如果傳聞屬實，這將是 MacBook 系列首度擁抱 OLED 技術 。相比目前採用的面板，OLED 在對比度、純黑表現、色彩飽和度以及機身設計的纖薄度上均具備壓倒性優勢 。

Mark Gurman 指出，Apple 過往在產品線中導入 OLED 時，售價上調已成慣例 。回顧 2017 年 iPhone X 首度採用 OLED，以及 2024 年 OLED iPad Pro 推出時，產品價格均同步上調，漲幅大約落在兩成左右 。因此，MacBook Ultra 以旗艦姿態登場，香港用家恐怕要有心理準備，其入手價將會攀升至一個新高度 。

產品線兩極擴張：從廉價版 Neo 到旗艦版 Ultra

這項佈局完美體現了 Apple 近年愈趨成熟的產品策略：在不同的價位帶提供更多型號，讓產品線向兩極延伸 。在較低價的市場，MacBook Neo 被視為進攻主流與教育市場的皇牌，負責對抗平價 Windows 手提電腦與 Chromebook 。在高端市場，Apple 則透過 MacBook Ultra 試圖拉高產品天花板，以獨佔技術吸引願意為新體驗支付溢價的消費者 。