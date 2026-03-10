vivo推400mm蔡司增距鏡　演唱會神器再進化！網驚：山頂位秒變VIP

vivo去年首發蔡司200mm增距鏡後，成為了名副其實的演唱會神器。X200系列與X300系列獲得了2025全年芝麻租賃+人人租雙平台的份額第一，佔比超50%。vivo產品經理韓伯嘯3月10日發文表示，為了「2億長焦超清晰，山頂也是VIP」的承諾更進一步，推出兩款全新的增距鏡。



大炮400：等效400mm，既是目前行業最高倍率，也可能是手機增距鏡望遠能力的天花板。支持光學直出2億像素，按照23mm為1x，是整整17.4x的純光學2億。

vivo增距鏡安裝步驟和拍攝樣張：

再疊本代2億滅霸長焦新增支持3°光學防抖，以及藍圖60fps高刷追焦，實現加裝增距鏡後，仍然擁有CIPA 4.5防抖能力。真正實現400mm好用，甚至1600mm也高度可用，真「打野」能力拉滿。

口紅200：第二代200mm，目標就是要更輕巧，更便攜。整體重量減輕27%，僅153g，體積更是大幅縮減。在減重、減長度、減體積的情況下，畫質更強，鏡片從13片增加到15片，還能實現CIPA 6.5防抖。

除了全新增距鏡之外，還有最全的模式適配：全面適配14種模式，除人像、舞台、慢動作等模式外，還新增支持Live Photo、雙視野錄像及錄中美拍等能力。

韓伯嘯直言：這就是完全按照專業相機思路打造的蔡司大師鏡頭群，從14mm、35mm、85mm，到200mm、400mm，五顆鏡頭，同一個標準：全大底、全蔡司、全高畫質、全黃金焦段、全焦段超級防抖。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】