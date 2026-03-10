黃仁勳讚OpenClaw：普及度三周勝Linux　AI代理將引發算力真空？

NVIDIA CEO黃仁勳近日在摩根士丹利大會上談到了AI的轉折點，並稱OpenClaw（龍蝦）是我們這個時代最重要的軟件發布。



「這可能是目前最重大的現象，如果你關注它的話，我相信你肯定關注了，OpenClaw可能是迄今為止最重要的軟件發布。看看OpenClaw及其普及程度，你會發現Linux花了大約30年才達到現在的水平。而OpenClaw僅僅用了三周時間，就超越了Linux。它現在是歷史上下載量最高的開源軟件，而這一切僅僅用了三周時間。」

黃仁勳曾將AI比喻為一個五層蛋糕，其中最有趣、回報最高之一便是應用層，它能為超大規模數據中心和前沿實驗室帶來豐厚的回報。OpenClaw與AI代理即是顯著的應用例子，當AI被放入高度個人化的環境，可以創造接近人類工作流程的成果。

當被問及企業對AI的需求如何演變時，黃仁勳談到多個產業轉折點並提及OpenClaw，稱它是一款普及速度超越Linux的軟件。黃仁勳對於像OpenClaw這樣的AI代理系統，如何透過一連串提示（prompt）執行原本需要專業知識與大量時間的任務十分着迷。

NVIDIA CEO黃仁勳：OpenClaw僅僅用了三周時間，就超越了Linux。它現在是歷史上下載量最高的開源軟件，而這一切僅僅用了三周時間。（reuters）

OpenClaw能迅速爆紅並不是因為複雜，而是它向全世界展示AI能直接影響消費大眾生活的應用場景，讓大量重複性工作變得容易許多。

黃仁勳指出，隨着AI代理系統出現，token消耗量暴增1000倍，形成一種算力真空。也就是說，無論硬件部署規模如何擴大來滿足token需求，只要代理式AI持續滲透到人類工作流程，算力仍處於供不應求。

AI代理可以進行大量網絡搜尋、圖像生成、複雜分析以及其他工作負載，這些都大幅提升了token使用率。有鑑於目前算力與token需求之間存在巨大落差，對Rubin架構的需求預期將會非常巨大。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】