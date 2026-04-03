八達通全面支援「兩蚊兩折」新政｜樂悠咭及「殘疾人士身分」個人八達通持有人拍卡即自動計算車費｜政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（二元優惠計劃）將於4月3日實施「兩蚊兩折」，受惠對象維持不變。60歲或以上香港居民及合資格殘疾人士只需沿用所持有的樂悠咭或「殘疾人士身分」個人八達通，即可繼續享用票價優惠，無須任何額外手續。八達通及各大營辦商早前已進行全線系統升級支援，合資格受惠人士只需如常拍卡，系統便會自動計算車費。



全新乘車優惠政策4.3起實施｜成人票價10元以上按兩折計算

「兩蚊兩折」新安排將於2026年4月3日起實施，本文為你整合實施安排，以及車費計算方式等資訊。即看內文了解最新安排，精明享用「兩蚊兩折」，開心出行！

在新安排下，二元優惠計劃由每程劃一收費兩元調整為「兩蚊兩折」。成人票價若為10元或以下，一律收費兩元；成人票價高於10元，就會以兩折計算車費。例如成人票價$22的港鐵車費，實收$4.4。

註1：成人票價以公共交通營辦商訂明的成人八達通票價為準，並會按營辦商提供的交通優惠（如適用）調整。

註2：如適用於受惠人士的票價低於兩元，受惠人士只需繳付該票價。

註3：成人票價的「兩折」車／船費，將以四捨五入方式調整至最接近的一毫。

減少「長車短搭」，確保公共交通資源用得其所

社會關注「長車短搭」的情況，而「兩蚊兩折」正正提供誘因，鼓勵受惠人士按需要選擇最適合的出行路線，減少「長車短搭」，確保公共交通資源用得其所。政府已陸續推出為各區制定的乘車攻略，並邀請區議會及關愛隊製作小區為本的攻略，協助長者更好地掌握出行選擇。

受惠人士無須進行任何登記 /手續．自動計算車資免煩惱

對於不少受惠人士來說，最關心的莫過於日常乘車會否變得繁複。事實上，合資格受惠人士沿用所持有的樂悠咭或「殘疾人士身分」個人八達通，便可如常拍卡以「兩蚊兩折」乘搭二元優惠計劃涵蓋的交通工具，無須進行任何額外手續。八達通與各大公共交通營辦商已經聯合完成所有相關車費設定，系統會自動計算並扣除車費，一切無縫切換，對日常出行零影響。

「兩蚊兩折」優惠新安排將於2026年4月3日正式實施，合資格受惠人士無須作任何額外手續，只需如常使用樂悠咭或「殘疾人士身分」個人八達通拍卡，交通收費系統便會自動計算車費，完全零煩惱。

八達通系統後台已經與各交通營辦商聯合處理了相關車費的設定 。受惠人士使用指定八達通拍卡時，系統會自動計算並扣除車費。（廖雁雄攝)

八達通幕後為全港近五千部讀寫器完成升級

為了讓全港二百多萬的樂悠咭及「殘疾人士身分」個人八達通持有人暢順過渡新安排，八達通和各交通營運商在完成系統升級後，展開了覆蓋極廣的多階段測試。

現時系統已準備就緒。例如，八達通已為全港差不多5,000部渡輪及小巴八達通讀寫器，逐一利用網路遠程完成了系統升級與車費表更新，確保每部裝置全面支援新車費規則，做到每個拍卡點準確無誤。

八達通配合兩蚊兩折新安排｜全力和各交通營運商一起完成本港終端設備升級

八達通聯手各營辦商：校準相關票務系統

要確保受惠人士無論選擇何種出行路線都能準確計算車費，八達通與各大公共交通營辦商緊密合作，將「兩蚊兩折」的票價機制逐一融入各自的票務系統，針對每個情境設計對應的運算流程。當中最具挑戰性的，是跨營辦商的轉乘優惠運算邏輯。相關系統已就每一條路線、每一個轉乘組合，逐一編輯並審核收費公式，確保在 0.3 秒內準確完成複雜的運算。即使轉乘優惠的計算邏輯較複雜，但八達通和營辦商已做足準備，確保能準確計算車費，所以大家無須擔心。

各大公共交通營辦商的票務系統已準備就緒，確保能準確計算車費 。

有關實施「兩蚊兩折」後二元優惠計劃的最新安排，可瀏覽運輸署網頁(https://www.td.gov.hk/tc/gov_public_transport_fare_concession/index.html)。