HUAWEI Mate 80 Pro領銜華為9款新品登港｜手錶將對應AlipayHK

HUAWEI華為最近舉行大型發佈會，宣佈在港推出一系列包括智能手機、平板電腦、穿戴設備及音頻產品的年度新品。發佈會共涉及9款產品，最受矚目的莫過於旗艦智能手機 HUAWEI Mate 80 Pro，除了手機之外，亦同步推出了兩款平板電腦、三款穿戴設備以及兩款無線耳機。



HUAWEI Mate 80 Pro 領銜9款新品登港

華為全能旗艦 Mate 80 Pro 承傳經典

HUAWEI Mate 80 Pro 在外觀設計上延續了 Mate 系列標誌性的對稱美學，並引入了全新的「雙星環」設計。當用戶橫向握持手機時，機背的鏡頭模組呈現出類似無限符號的視覺效果。機身正面採用了極窄邊框的直邊全面屏，將 3D ToF 傳感器與前置鏡頭系統整合於屏幕頂部。在耐用性方面，該機配備了第二代昆侖玻璃，廠方數據顯示其抗跌能力較普通玻璃提升達二十倍。同時，機身採用了高強度堅韌物料，抗彎曲力提升約百分之三十九，並具備 IP68 及 IP69 級別的防塵抗水性能，能應對高達六米深的水壓環境。

HUAWEI Mate 80 Pro 機身具備 IP68 及 IP69 級別的防塵抗水性能，更加耐用。

第二代紅楓影像系統與 AI 攝影技術結合

影像表現一直是 Mate 系列的核心賣點。HUAWEI Mate 80 Pro 搭載了第二代紅楓原色影像系統，主鏡頭為五千萬像素超聚光鏡頭，具備 F1.4 至 F4.0 的十檔可變光圈。該系統採用了 1/1.28 吋的 RYYB 超大感光元件，其光譜感知能力與動態範圍均較前代有顯著提升，官方表示色彩還原準確度提升達43％。此外，手機配備了4800像素的超聚光微距長焦鏡頭及4000萬像素超廣角鏡頭，滿足全焦段拍攝需求。配合第九代 ISP 影像處理器與多項 AI 功能，如 AI 消除、AI 最佳表情及首創的 AI 構圖功能，讓用家能更輕易捕捉專業級的影像作品。

HUAWEI Mate80 Pro 旗艦級拍攝手機售價為$7888（16GB+512GB）

在性能規格上，HUAWEI Mate 80 Pro 的整體效能較上一代提升約21％。為了確保高負載運行時的穩定性，華為引入了業界首創的「超冷雙相變散熱系統」，結合了新一代 VC 液冷技術與航天級雙相變材料，顯著提升了熱傳導效率。續航力方面，手機內置 5,750mAh 大容量電池，支援 100W 有線及 80W 無線超級快充。顯示屏方面，採用了 6.75 吋的 HUAWEI X-True 全面屏，峰值亮度高達 3,000 nit，並支援 1-120Hz LTPO 自適應刷新率及 1,440Hz 高頻 PWM 調光技術，兼顧流暢度與護眼需求。

非常輕巧的MatePad Mini

超窄邊框以及輕便機身，MatePad Mini非常吸引。

MatePad Mini 便攜平板上市

除了手機，華為亦公佈了創新形態的 HUAWEI MatePad Mini 平板電腦。這款產品以「一手掌握」為核心，採用 8.8 吋屏幕，機身厚度僅 5.1mm，重量約 255g。其最大的技術亮點是將 PaperMatte 雲晰柔光屏技術引入小呎吋平板中，提供 120Hz 刷新率及 2.8K 級別的視覺體驗。該屏幕具備防眩光與類紙書寫質感，配合 HUAWEI M-Pencil Pro，為創作者提供了隨行靈感記錄的工具。同時，華為亦同步發佈了 HUAWEI MatePad 11.5 S (2026) 版本，該機搭載 144Hz 柔光屏，主打 PC 級的流動辦公體驗。

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HUAWEI MatePad 11.5 S (2026) 版本同步推出

WATCH GT Runner 2 為馬拉松而設計的運動手錶

WATCH GT Runner 2 為馬拉松跑者精準定位

在穿戴設備領域，專為跑者設計的 HUAWEI WATCH GT Runner 2 正式面世。該錶身採用鈦合金材質，重量僅 34.5g。其核心競爭力在於「3D 懸浮天線架構」及「智能 X-DR 定位演算法」，大大提升了在城市建築群中的定位精準度。手錶首創「智能馬拉松模式」，提供賽前訓練計劃制定、賽中配速管理及賽後數據分析。此外，華為亦同步推出了 HUAWEI Band 11 系列手環，其中 Pro 版本內置獨立定位功能，厚度僅 8.99mm，屏幕亮度高達 2,000 nit，續航力可達十四天。

HUAWEI Band 11 系列

而且有不同顏色選擇

腕上無感支付體驗正式登陸華為穿戴系列

HUAWEI於現場亦公布了旗下的智能手錶及運動手環將支援支付寶香港 AlipayHK。用家可以日後在便利店或各類零售店鋪付款時，只需直接在手腕上開啟付款二維碼即可完成交易。這項期待已久的電子支付功能將會分階段推行，首波支援的名單包括剛正式亮相的 Watch GT Runner 2 以及 Band 11 系列，這兩款新產品出廠時即可享用便捷的支付體驗。至於其他現有的華為穿戴裝置型號，官方亦透露已在規劃當中，預計會在稍後時間透過系統軟件更新陸續加入相關支援。

FreeBuds Pro 5 旗艦耳機無損音質

音頻產品方面，HUAWEI FreeBuds Pro 5 成為焦點。這是業界首款搭載雙擎 AI 感知降噪技術的真無線耳機，官方指其降噪性能提升達220％。耳機配備雙驅動聲學系統，支援 L2HC 4.0 技術，實現高達 2.3 Mbps 的無損音頻傳輸。外觀則採用全新「星環設計」，配合隱藏式轉軸充電盒，體積更為細小。此外，廣受女性用戶喜愛的 HUAWEI FreeClip 2 耳機亦追加了「冰莓紫」與「玫瑰金」兩款時尚配色，結合其獨特的 C 形橋設計，將耳機與飾物的美學功能融為一體。

FreeBuds Pro 5

HUAWEI FreeClip 2 新配色

HUAWEI Mate 80 Pro（16GB+512GB） 售價：$7,888

HUAWEI Watch GT Runner 2 售價：$2,688

HUAWEI MatePad mini 售價：待定

HUAWEI MatePad 11.5 S 2026 售價：$3,588

HUAWEI FreeBuds Pro 5 售價：$1,488

HUAWEI FreeClip 2 新色版本售價：$1,388

HUAWEI Watch Ultumate 2曠野綠新配色售價：$7,999

HUAWEI Band 11 售價：$288（標準）、$368（金屬）

HUAWEI Band 11 Pro 售價：$488（氟橡膠錶帶）、$588（尼龍編織錶帶）

