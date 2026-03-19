你也是AirPods使用者嗎？平常配戴時，是不是也是直接塞進耳朵？



最近網路上突然開始瘋傳，AirPods到底要怎麼戴才正確？甚至跑去問AI，竟得到「反著戴」這回應。

AirPods到底要怎麼戴才正確？近日成為上熱話。（Apple）

有些人實測後發現，體感真的有差！甚至還有人發現，Apple官方也曾透露，AirPods的正確戴法應該「轉一下」才正確。

Apple官方教你正確佩戴AirPods：

AirPods正著戴還反著戴？網掀論戰

最近在社群平台X上突然掀起一波討論，有人直接去問Grok，「AirPods到底應該怎麼戴才是正確方式」？，沒想到竟得到「Apple官方其實建議把AirPods塞入耳朵後，稍微往臉的方向旋轉（rotate / twist the stem toward your face），讓耳機更貼合耳道」。

這截圖馬上引發大量轉傳，也讓網友們開始討論，還出現一堆對比影片，也有人直接把耳機反過來戴，結果發現，耳機竟變得更穩固，低音表現也更明顯。

Apple官方早說明：稍微轉一下

其實仔細看Apple的說明書可以發現，他建議在配戴AirPods時，可以稍微轉動耳機柄，調整到更貼合、舒適的位置。這個小動作的目的，是讓耳機更穩定地貼在耳朵上，提升配戴密合度。另外，若是使用AirPods Pro，因為有矽膠耳塞，轉一下之後更容易形成密封，降噪效果會更好，音質也可能更飽滿。

不過官方並未提及，需將耳機柄完全反轉。因此有人就提到，輕微轉動AirPods並非所有型號耳機都有用。如果使用的是「AirPods 4或 一般版AirPods」，因為是開放式設計，本來就沒有耳塞去密封耳道，所以旋轉與否差異不大。

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