支付寶錢包唔鎖等同錢財露眼？內地警方揭示三大必開防護鎖

支付寶錢包唔鎖等同錢財露眼？三大必開防護鎖｜隨著電子支付滲透到香港人生活的方方面面，無論是北上消費還是本地網購，支付寶的使用度可能比現金還多。然而，支付技術愈便利，潛藏的漏洞與風險亦隨之增加。近期內地警方發出提醒，指出許多市民在操作手機支付時，往往忽略了最基礎的防禦機制，導致資金與個人隱私處於極大威脅之中。



付款碼隱私保護：杜絕遠距離偷拍盜刷

在繁忙的商場或餐廳，我們習慣性地打開支付程式準備付款，卻不知危險往往就在轉瞬間發生。付款碼（QR Code）是支付的核心環節，若不加防護，別有用心之人只需利用高倍率長焦鏡頭遠距離偷拍，或趁你不察時快速截圖，便能輕易刷走你帳號內的餘額。

針對此風險，用戶應立即進入支付程式的收付款頁面。以主流支付工具為例，在收付款頁面的右上角功能選單中，通常隱藏著「付款碼隱私保護」功能。開啟後，系統會對付款碼進行動態安全防護，例如遮蓋關鍵資訊或限制截圖功能。這項設定猶如為你的錢包加上一層防窺膜，讓不法分子即便在近距離也無法透過非法獲取圖碼來進行盜刷，從源頭切斷資金外流的可能。

啟動解鎖設定

許多人認為手機設定了螢幕鎖就已經足夠安全，但現實情況是，當手機在解鎖狀態下被搶奪，或因親友借用而暫時交出控制權時，支付帳號便處於不設防狀態。因此，為支付程式設定獨立的「啟動解鎖」是極為關鍵的第二道防線。

詳細教程如何開啟3道防線（內地支付寶）：

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用戶應進入程式的帳號與安全設定頁面，尋找「解鎖設定」或「手勢/生物識別解鎖」選項。開啟此功能後，即便他人僥倖進入了你的手機主畫面，在打開支付程式時仍會被要求輸入額外的密碼、畫出手勢圖案，或進行指紋及面容辨識。這項設定將支付權限與手機解鎖權限徹底分離，確保即便手機失竊，對方也無法在短時間內進入你的帳號進行任何轉賬或消費操作，進一步阻攔所有非法侵入。

登入保護機制：異地異常實時監控

除了本地設備的安全，遠程帳號盜取亦是近年詐騙集團的常用手段。黑客可能透過釣魚網站或惡意程式獲取你的登入憑證，並在其他地區嘗試登入。若缺乏適當的監控機制，用戶往往在資金被掏空後才察覺異樣。

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最後一道防線便是「登入保護」功能。同樣在帳號安全設定中，用戶應確認並開啟「登入保護」或「異地登入提醒」。功能激活後，一旦你的帳號在未經授權的設備或陌生 IP 地址嘗試登入，系統會立即透過短訊或應用程式推送發送警告通知。這讓用戶能在第一時間掌握帳號動態，並及時採取凍結帳號、更改密碼等應對措施，避免因帳號被遠端操控而造成無法彌補的經濟損失。