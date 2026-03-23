AirPods Pro只是用來聽歌？11個隱藏使用方法　更可以即時翻譯

AirPods Pro 11個隱藏使用方法 2026｜對於大部份香港用家而言，AirPods Pro 幾乎是每日通勤、在辦公室或者做運動時的必備品。這對耳機不單是音訊裝置，更可以化身為你的私人翻譯員、相機遠端快門，甚至是具備感應能力的個人助理。如果你正使用 AirPods Pro，絕對要學懂以下這些技巧，徹底發揮其全部實力。



出國旅遊神器：雙向即時翻譯功能

在 iOS 26 的眾多更新中，最令旅行愛好者感到驚喜的莫過於「即時翻譯」（Live Translation）。以往在國外點餐或向路人問路，我們往往要尷尬地拿出手機，打開翻譯應用程式再遞給對方，過程既繁瑣又顯得生硬。現在，AirPods Pro 能夠直接將藍牙音訊轉化為互動翻譯工具。

當你身處外國，只需透過簡單設定，長按左或右耳機柄即可啟動即時翻譯模式。耳機會利用 iPhone 的運算能力，即時將對方的語音翻譯成你的母語，並直接在耳機內播放。這種「同聲傳譯」般的體驗，讓用家在異地溝通時能保持自然的眼神交流，無需頻頻低頭看螢幕。這項功能的出現，標誌著耳機已從單純的接收器進化成具備溝通輔助能力的智慧終端。

耳機變身藍牙相機遙控

香港人熱衷於社交媒體「打卡」，但在進行團體自拍或拍攝全身穿搭照時，最煩惱的莫過於誰來按快門，或者要倒數計時後狼狽地跑回位。iOS 26 為 AirPods Pro 賦予了「相機遙控」（Camera Remote）的功能。當你開啟 iPhone 的相機應用程式後，AirPods Pro 的耳機柄就變成了你的藍牙遙控器。

操作方法極為直覺：只需按一下耳機柄，即可遠端觸發快門拍照；如果需要錄影，長按耳機柄即可啟動。這項功能完美解決了腳架自拍時的觸控困難，讓你不再需要麻煩路人幫忙，隨時隨地都能拍出構圖理想的照片。這對於經常獨自出遊或喜愛拍攝 VLOG 的創作者來說，無疑是極具實用價值的隱藏秘技。

頭部動作感應：點頭搖頭控制 Siri

在擁擠的港鐵車廂中，或者當你兩手提滿重物時，想要接聽電話或回應 Siri 提問，往往會感到心有餘而力不足。Apple 針對 AirPods Pro 推出了創新的頭部動作操作功能。透過內置的陀螺儀與加速感應器，耳機現在能精準識別用家的動作。

當 Siri 向你詢問是否要接聽來電或讀取訊息時，用家無需開口說話，也無需伸手觸控耳機，只需簡單地「點頭」即可表示確認接聽，而「搖頭」則代表拒絕。這種非言語、非觸覺的互動方式，大大提升了在特殊環境下的操作便利性，讓用家在繁忙的生活節奏中依然能保持優雅的操控感。

其他操作參考下圖教學：