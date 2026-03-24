早前一部名為《霍去病》的中國製 AI 生成短片，因標榜「僅用3000人民幣、由3人於48小時內製作出80集劇集」而引發極大迴響、錄得五億播放量；網民甚至笑言，傳統影視製作團隊定將面臨失業。然而，導演楊涵涵最近在一個訪問中親自澄清，各種數字是被流媒體誇張地曲解了，製作成本3000人民幣、3人團隊等說法全部失實。



3000元僅為算力成本｜未計人手資源

不少影音玩家都好奇，到底甚麼 AI 工具能以三千元完成整部劇集？原來，網上傳出的AI劇《霍去病》，屬兩支不同團隊開發包括製作組「黑馬 AIGC」以及以「楊涵涵 AIGC」。

「黑馬 AIGC」早前發現事件已失實，特別出聲名強調沒親口說過 3,000 元製作費、三天兩人製作 80 集劇集，更警告媒體別因為流量而混淆視聽。至於「楊涵涵AIGC」的楊涵涵指出，網傳的3000元製作費，純粹是租用伺服器運算 AI 模型的「算力成本」，完全沒有計算專業人員薪酬及其他開支。現實中，幕後團隊並非只有三人，而是多達近二十人的製作班底。雖然AI技術能優化部分工序，但高質素的影像生成仍需依賴大量人力與時間成本，切勿被誇大的宣傳誤導。

AI史詩級戰爭劇《霍去病》爆紅 成本僅3500元2天製成 播放量5億

非Seedance 2.0製作｜也有用人手剪輯

楊涵涵又更正說，影片並非以Seedance 2.0製作，而是用360於2026年2月上線的「納米漫劇流水線」AI工作，完成所有的影片生產過程，也有用到「快剪」等傳統手動的影片剪輯軟件，並非全部由AI生成。

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破解八十集短劇流言｜《霍去病》僅只數分鐘預告片

很多網民嘗試在各大搜尋引擎尋找這部八十集的完整版，結果卻一無所獲。導演坦承，所謂八十集根本不存在，他們絕對沒有說過，實為網民左傳右傳下、無中生有而成。

目前團隊僅完成了兩支分別為4分多鐘及6分多鐘的短片示範。至於引起業界轟動的五億播放量，亦只是引述部分媒體的統計數字。從科技實測角度來看，現階段的 AI 技術在維持長篇影片的角色一致性與畫面穩定度上仍有一定限制，短短數分鐘的精華片段才是目前技術較易掌控的範圍。

影視業界表不滿：嚴重誇大AI生成效益 恐扼殺同業生存空間

雖然楊涵涵力陳事件並非團隊刻意製造假象，而是網絡上斷章取義、未經查證便瘋傳所造成的失控局面；但有影視業界人士質疑，製作團隊對這種誇張失實的宣傳手法仍責無旁貸。這種誤導性資訊恐會令投資者或製作公司老闆產生錯覺，誤以為單靠 AI 技術就能完全取代人手，只需花費數千元及短短兩晚時間，便能自動生成一套完整劇集，長遠而言將嚴重打擊傳統影視工作者的生存空間與生計。