Denon Home 200/400/600無線喇叭新作哪款合你？附消委會喇叭評測

Denon Home 2026 全新無線喇叭系列 打造極致空間音效｜日本音響老牌 Denon 於 2026 年為各位音響玩家帶來全新 Denon Home 無線喇叭系列，三款新品均全面支援 Dolby Atmos Music 及 HEOS 系統串流。



Denon Home 200｜睡房／打機房合用

首先是定價為 HK$2,780 的 Denon Home 200。是由兩個高音及一個 4 吋低音單元組成的立體聲系統，機身輕巧，非常適合放置於睡房或小面積空間，帶來高解析度的串流聲音細節。

Denon Home 200：立體聲喇叭 / 虛擬支援 Dolby Atmos / 內置 HEOS 及 AirPlay 2 串流

DENON 天龍Home 200 藍芽喇叭｜$2,780 購買連結

Denon Home 200｜睡房／打機房合用｜ HK$2,780

Denon Home 400｜客廳影音娛樂中心

進階用家可考慮定價為 HK$3,980 的中階型號 Denon Home 400，其內置強大的六單元陣列，當中更包括專為 Dolby Atmos 而設的頂置單元（Upfiring speakers），能營造出充滿包圍感的 3D 音場，且最適合晚上看劇集，能在小音量下清楚聽到對白。

Denon Home 400：6 單元陣列（含頂置單元）/ 實體支援 Dolby Atmos / 內置 HEOS 及 AirPlay 2 串流



DENON 天龍Home 400 藍芽喇叭｜HK$ 3,980 購買連結

Denon Home 400｜客廳影音娛樂中心｜HK$3,980

Denon Home 600 ｜劇院級澎湃音效

追求極致的發燒友要考慮旗艦級 Denon Home 600 ，定價 HK$5,580 的它配備頂級八單元陣列，更直接內置兩個 6.5 吋超低音單元。低頻潛力極深，即使是大坪數空間也能享受澎湃震撼的劇院級表現。

Denon Home 600：8 單元陣列（含雙 6.5 吋超低音）/ 實體支援 Dolby Atmos / 內置 HEOS 及 AirPlay 2 串流



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Denon Home 600 ｜劇院級澎湃音效｜HK$5,580

消委會藍牙喇叭評測2026｜Marshall續航強 三千蚊B&O不及平價JBL

香港消委會2026年最新版藍牙喇叭測試，16款樣本涵蓋了 Marshall、Sony、Bose、JBL、LG、Bang & Olufsen 等熱門品牌，共分3種不同尺寸組別；售價由 $749 至 $2,899 不等 。測試項目包括音響質素、電池表現、使用方便程度等，當中音質佔比最重。

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結合復古與現代科技：Denon DP-500BT 藍牙黑膠唱盤

全新 Denon DP-500BT 皮帶驅動黑膠唱盤（HK$6,880／4月推出）完美融合經典音色與藍牙技術 。機身配備防震底盤、S 型唱臂及鋁合金轉盤，確保高保真播放 。其內置唱放及藍牙串流功能，讓玩家可直連無線耳機或 Denon Home 喇叭 ，免卻拉線煩惱，大幅降低了新手入門高級黑膠的門檻。

Denon DP-500BT：皮帶驅動半自動唱盤 / S 型唱臂 / 內置可切換唱放 / 支援藍牙輸出

