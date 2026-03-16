HOUSE OF MARLEY Rise Up 一體式黑膠碟盤試玩／Sony PS-LX5BT 黑膠唱盤試玩｜唱片大大張、封面印刷精美的黑膠唱片Long-Playing Vinyl Record 近年成為音樂潮人收藏潮物，但不少人仍以為要購買很多器材、進行複雜的調音才能播放黑膠唱片。實際上如今市面黑膠碟唱盤（Turntable）已經非常自動化，甚至連名牌都推出$1,380更內置藍牙喇叭的款式，即買即播。本文還附上消委會的黑膠唱盤選購貼士，希望能幫助大家將「黑膠唱片」由「擺設」變成真正的「好音樂」。



豐澤網店獨家發售：$1,380 HOUSE OF MARLEY Rise Up 一體式黑膠唱盤喇叭

HOUSE OF MARLEY Rise Up 一體式黑膠唱盤喇叭

$1,380輕鬆入門．內置雙向藍牙駁手機播歌

有牙買加雷鬼之神Bob Marley 血統的音樂產品品牌 HOUSE OF MARLEY，去年推出過一體式黑膠唱盤喇叭 SOUL REBEL，外型靚聲也不錯，在香港反應理想；品牌再下一城推出尺寸更小巧，定價幾乎便宜了1千元的 HOUSE OF MARLEY Rise Up 一體式黑膠唱盤喇叭。($1,380／豐澤獨家發售)

豐澤網店獨家發售：$1,380 HOUSE OF MARLEY Rise Up 一體式黑膠唱盤喇叭

HOUSE OF MARLEY Rise Up Turntable 依然使用網紋前置喇叭配上竹面機身的黑膠唱盤，其唱盤臂配備Audio-Technica AT3600L MM動磁唱頭，使用了全自動設計，不用任何設定；放上唱片，將唱臂擺上去，就已經幫你計算算各種setting。

除了內置立體聲喇叭，可以直接播歌；其 Bluetooth 5.3 為雙向制式，你可以用藍牙將黑膠唱片的音源於更巨型的藍牙喇叭上轉播，同時也可以用Rise Up Turntable接收手機藍牙，播放手機內的串流歌曲。

同廠一體式黑膠唱盤HOUSE OF MARLEY Soul Rebel ，機身以竹＋木風格及布織網面組成，唱盤底座與轉盤下更設有暖光氣氛燈，為聆聽時光增添浪漫氛圍，擺在家中已是一件有型的裝飾品。亦備有 RCA及3.5mm AUX輸出，方便日後接駁其他音樂器材擴充使用。售價HK$2,280 查詢：OPUS CP（9723 5623）

豐澤網店選購 HOUSE OF MARLEY Soul Rebel 一體式黑膠唱盤喇叭

HOUSE OF MARLEY SOUL REBEL售價HK$2,280 查詢：OPUS CP（9723 5623）

Sony PS-LX5BT 日系名牌再度參戰黑膠戰場

索尼作為以音樂起家的日本影音品牌，一直推保持住高端產品／入門產品雙線發展。它的很早已經開始生產黑膠唱盤，但上一款產品已相隔3年以上，近日亦食住黑膠熱潮，再度推出高端黑膠唱盤 Sony PS-LX5BT。

豐澤網店選購 Sony PS-LX5BT 黑膠唱盤

Sony PS-LX5BT 最勁是完全自動化的唱盤播放臂，當它是CD機點一下PLAY，唱臂就會自動升／降到唱片的開播位置，完全不組人手（但留意不會自動跳歌），相當好玩。（$3,199）

Sony PS-LX5BT 最勁是完全自動化的唱盤播放臂，當它是CD機點一下PLAY，唱臂就會自動升／降到唱片的開播位置，完全不組人手（但留意不會自動跳歌），相當好玩。

Sony PS-LX5BT 最勁是完全自動化的唱盤播放臂，當它是CD機點一下PLAY，唱臂就會自動升／降到唱片的開播位置，完全不組人手（但留意不會自動跳歌），相當好玩。

而雖然 Sony PS-LX5BT 並未內置喇叭，不過一樣設有藍牙發射功能，你可以將黑膠唱片的歌曲轉駁到藍牙喇叭，又或者直接駁XM6藍牙耳機聽歌，很適合個人使用。

豐澤網店選購 Sony PS-LX5BT 黑膠唱盤

你可以將黑膠唱片的歌曲轉駁到藍牙喇叭，又或者直接駁XM6藍牙耳機聽歌，很適合個人使用。

追求發燒級音質？純唱盤配外置唱放效果更佳？

Fosi Audio Luna3 黑膠唱機

專注高品質HiFi產品的Fosi Audio，可留意 Fosi Audio 首部黑膠唱機 Luna3，全黑機身配透明轉盤及發光橙墊極具格調。新機專注純淨類比輸出，採用皮帶驅動精準摩打、鐵三角 VM95E 唱頭及減震底座，需另接唱放等擴音器材使用。

Luna3 單機售價 HK$2,880，連 Box X5 唱放套裝優惠價為 HK$2,980，詳情可瀏覽 npmall.com.hk 或 WhatsApp 9869 0710 查詢。

豐澤網店選購 Fosi Audio Luna3 黑膠唱盤

Fosi Audio Luna3 黑膠唱機｜售價HK$2,880，查詢 npmall.com.hk／ Whatsapp：9869 0710

全黑啞光機身配直徑300mm亞加力轉盤，透明質感搭配橙色唱盤墊在開機時會發出橙光。

消委會黑膠唱盤選購貼士

根據消委會的測試報告，市面上的黑膠唱盤設計多元化，售價由一千多元至逾萬元不等。想挑選一部音效細緻均衡的心水唱盤，同時好好保護珍貴的唱片？不妨參考以下的選購心得與保養貼士：

1. 了解輸出端子與連接方式：選購前首要考慮家中的音響配置。市面上的唱盤大致可分為以下幾類：

純 Phono 輸出：部分機款（特別是中高階型號）不設內置唱頭放大器，用家必須額外接駁唱放（Phono Preamp）或帶有 Phono 輸入的擴音機，適合對音質有極致追求的發燒友。

內置唱放（Line Out）：可直接連接一般主動式喇叭或擴音機，毋須額外添置器材，最適合入門用家。

藍牙 / USB 輸出：部分新型號支援藍牙無線連接耳機或喇叭，甚至備有 USB 介面供用家將黑膠音樂數碼化，迎合現代便捷的生活節奏。

2. 驅動系統大不同

皮帶驅動（Belt Drive）：摩打透過皮帶帶動轉盤，能有效吸收及減少摩打轉動時產生的微震，令音色更純淨，是注重音效表現的常見設計。

直接驅動（Direct Drive）：摩打直接驅動轉盤，起動快且轉速非常穩定，較適合 DJ 打碟或需快速播放的用家。

3. 針壓與防側滑調校

優質的黑膠唱盤通常容許用家自行更換唱頭（如常見的 MM 動磁或高階的 MC 動圈唱頭），並設有「針壓（Tracking Force）」及「防側滑（Anti-skating）」調校功能。準確設定針壓能提升唱針的循軌精度，既能發揮最佳的細緻音色，亦能大幅減少唱針與黑膠碟的磨損。

4. 重視避震與擺放位置

黑膠播放屬於物理拾音，對外來震動極度敏感。選購時可留意唱盤底座的重量及避震腳設計。日常擺放時，務必將唱盤置於堅固、水平的枱面或專用的音響架上；同時應盡量遠離喇叭，避免大音量時低頻震動傳回唱針，引發影響音質的「嘯叫（Feedback）」。

5. 黑膠碟的保存要訣

黑膠碟極易受環境影響，存放時必須垂直擺放，切忌平放疊高，以免下層唱片受壓變形；存放環境需保持乾爽陰涼，絕對要避免陽光直射或靠近熱源。此外，每次播放前後，建議使用專用的除靜電碳纖刷輕輕清除碟面灰塵；若發現唱針嚴重耗損，應及早更換，以免刮花珍貴的黑膠收藏。

消委會黑膠唱盤選購／使用貼士來源：連結