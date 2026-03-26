Google Gemini AI 已經正式對香港區用戶全面開啟使用，Gemini 網絡應用程式已擴展至全港用戶；各位擁有 Gmail 帳戶的讀者，現在只需登入 Gemini 網頁版，即可免費體驗強大的 AI 助手功能。不過，由於 Apple 原生系統限制 Siri 為預設助理，iPhone 用戶若想用得更順手，甚至想擁有獨立的 App 體驗，就一定要留意以下 3 招進階秘技。



現時大部份香港區Google用戶都已經可用 Gemini，以後不必再開VPN都用到！第一步，先以瀏覽器到Google Gemini 網頁，如已經開通，那就可以做以下步驟，令 Gemini 與 iPhone 更完美地結合：

第 1 招｜跨區下載 Gemini App：解決香港 App Store 未上架問題

目前香港區 App Store 尚未提供獨立的 Gemini App 下載，雖然用戶可以透過 Google App 內建的 Gemini 分頁進行對話，亦可經由瀏覽器用網頁版，但若追求最極致的反應速度與原生介面，最直接的方法仍然是下載獨立版 App。

第 1 招｜跨區下載 Gemini App：解決香港 App Store 未上架問題

iOS 跨區下載外地 App Store 程式步驟：

1 準備新帳號：建議準備一個未曾註冊過 Apple ID 的電郵，前往 Apple 官網註冊一個新帳號（如美國／日本／台灣區）。

2 登出 App Store：進入 iPhone 的「App Store」，點擊右上角頭像，滑到最底部選擇「登出」（注意：無需登出 iCloud，只需登出 App Store 帳號）。

3 登入新 ID：輸入新註冊的外區帳號並登入。

4 下載程式：成功轉換地區後，即可下載 Gemini App。完成後可隨時切換回香港區 App Store 帳號，已下載的 App 仍能正常使用及更新。

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第2招｜活用「動作按鈕」：一鍵即時呼叫 Gemini

想好像使用SIRI一樣，簡單呼叫 Gemini，可以將機身側邊的「動作按鈕」設定為啟動 Gemini（僅限 iPhone 15 Pro 系列 / 16 全系列 / 全系列），方法簡單：

第2招｜活用「動作按鈕」：一鍵即時呼叫 Gemini

設定方法：前往「設定」 > 「動作按鈕」

選擇功能：向左滑動至「捷徑」選項

關聯 App：點擊下方的選擇列表，搜尋並選取「Gemini」App

使用貼士：往後只需長按該按鈕，無論在任何畫面，Gemini 都會即時彈出準備接收指令，好處是不用開聲。

第3招｜Siri 語音連動：用口叫出「喂 Siri, Gemini」

如果你習慣用語音操作，其實可以利用 iOS 內建的「捷徑」功能，讓 Siri 成為 Gemini 的「傳聲筒」。完成後，只要對著手機講出指令，系統就會自動跳轉至 Gemini 介面：

1 建立捷徑：打開「捷徑」App，點擊右上角的「+」號。

1 建立捷徑：打開「捷徑」App，點擊右上角的「+」號。

2 重新命名：將該捷徑重新命名為「Gemini」（這點非常重要，因為 Siri 會根據捷徑名稱執行）。

2 重新命名：將該捷徑重新命名為「Gemini」（這點非常重要，因為 Siri 會根據捷徑名稱執行）。

3 加入動作：點擊「加入動作」，搜尋「開啟 App」，並在列表中選擇「Gemini」。

3 加入動作：點擊「加入動作」，搜尋「開啟 App」，並在列表中選擇「Gemini」。

語音召喚Gemini：完成後，你只需對著 iPhone 講：「喂 Siri，Gemini」，系統就會跳過 Siri 的搜尋結果，直接開啟 Gemini 的對話視窗，操作極之流暢。