Apple WWDC 26於6月8日開幕｜揭iOS 27與新一代Gemini AI技術亮點

Apple年度盛事WWDC 26 全球開發者大會將於美國時間2026年6月8日至12日回歸，今年活動繼續採用全線上形式舉行，旨在讓全球數以百萬計的開發者能夠免費參與。儘管大會以虛擬形式為主，Apple仍宣佈會在開幕首日於 Apple Park 舉辦實體特別活動，邀請部分開發者與學生親身參與，見證新一代作業系統 iOS 27 、與AI深度整合的AI 及硬件的誕生。



WWDC26 全球開發者大會日期公佈

今年Apple WWDC26 重點將聚焦於軟體平台的技術創新。作為一年一度的技術風向標，開發者大會始終是觀察Apple未來一年戰略走向的最佳窗口。是次活動將涵蓋 iOS 27、iPadOS 27、macOS 27、watchOS 27、tvOS 27 以及備受關注的 visionOS 27。外界普遍預期蘋果會在此次會議上展示更多關於機器學習與人工智慧深度整合的成果，進一步強化其生態系統的競爭優勢。

Apple WWDC 2026於6月8日開幕

Apple Park 實體活動詳情

雖然線上參與是本屆大會的主軸，但Apple對於線下交流的重視並未減少。於6月8日舉行的實體特別活動，將為獲選的開發者提供難得的機會，讓他們能夠與蘋果內部的工程師及設計師面對面溝通。這類實體活動相信包含主題演講的集體觀看、技術論壇以及與Apple團隊的深度交流。

預期iOS 27等全新系統登場

iOS 27 作業系統功能預測

作為 Apple 最核心的軟體平台，iOS 27 的動向自然是全場焦點。不少分析認為隨著行動硬體效能的提升，Apple 有望在 iOS 27 中引入更深層次的系統級優化。這不僅限於去年推出的「Liquid Glass」視覺風格的微調，更可能涉及到系統底層架構的調整，以提升電池續航力與操作流暢度。在隱私保護方面，Apple 一向走在行業前列，預料 iOS 27 將推出更嚴謹的數據權限管理功能，讓使用者能更清晰地掌控個人資訊流向。此外，針對不同螢幕尺寸的適配優化，特別鎖定畫面的個人化設置上，亦有望迎來更具彈性的更新，以配合傳聞中可能面世的摺疊手機（iPhone Fold）。

或許會為未來的iPhone Fold優化界面

生成式人工智能AI開發趨勢

近年來生成式人工智慧AI技術發展迅猛，Apple在這一領域的佈局亦日趨明朗。預期在今年的大會中，蘋果將展示如何將人工智慧AI更無縫地嵌入到各個軟體平台之中。Apple 傾向於推動裝置端運算的 AI 應用，強調在不損害用家隱私的前提下提供智慧化服務。這可能體現在更聰明的 Siri 2.0 語音助手交互、自動化的影像處理工具，以及更精準的系統預測建議功能。對於開發者而言，蘋果可能會發布全新的軟體開發工具包，降低 AI 技術的應用門檻，讓更多第三方 App 能夠輕易調用系統級的智慧運算資源，甚至整合如 Google Gemini 等外部模型。

期待Gemini整合在Apple AI之內

Swift 學生挑戰賽與人才

Apple長期致力於培育新一代技術人才，而 Swift 學生挑戰賽正是其中的代表項目。今年強調了對青年開發者的支持，並將於大會期間宣佈挑戰賽的獲獎名單。這項賽事要求學生利用 Swift 編程語言創造出具備創意與功能性的 App 專案。今年的挑戰賽不僅規模擴大，更引入了更多關於人工智慧與社會公益的評選準則。獲獎學生不僅有機會獲得蘋果官方提供的專屬紀念品，部分表現優異者更有機會獲邀前往 Apple Park 參加實體活動，這對於正在求學階段的開發者而言，無疑是職業生涯中極具份量的認可。

總括而言，Apple WWDC 2026 將是一場技術含量極高的盛會。從手機作業系統的常規升級到人工智慧AI技術的深度整合，再到空間運算生態的持續擴張，Apple正試圖在保持傳統優勢的同時，開拓全新的科技賽道。6月8日的 Keynote 將揭曉所有的細節，而隨後一週的技術研討則會為未來的 App 市場奠定基礎。

WWDC 26 大會將於美國時間 2026 年 6 月 8 日至 12 日舉行