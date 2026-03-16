Google Gemini逐步開放香港用家！無須VPN即可使用｜開放時間表

撰文：林勇
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Google Gemini逐步開放香港用家！無須VPN即可體驗｜附開放時間表｜Google 剛才宣佈，將進一步擴展其旗艦級 AI 模型 Gemini 的體驗至全港所有用家。這項舉措標誌著香港用家將能更直接地應用 Google 先進的人工智能技術，全面涵蓋網頁應用程式及手機流動平台。

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將會在網頁版上率先免VPN使用Gemini

Google Gemini 在香港的開放進度與使用權限？

根據 Google 官方公佈的路線圖，Gemini 的開放過程將採取逐步擴展的策略。首階段將聚焦於 Gemini 網絡應用程式（Web App），目前已開始向全港個人帳戶用家陸續開放。對於香港用戶而言，最顯著的改變在於 Android 手機內置的 Gemini 體驗將不再受限於網絡環境，用戶現在無須連接虛擬私人網路（VPN）即可直接使用。

在手機Mobile App方面，官方明確了開放的優先順序：將先由個人帳戶的網頁版開始，隨後推廣至 Android 平台，最後則是 iOS 平台。雖然目前在香港區的 Google Play Store 或 Apple App Store 暫時尚未能搜尋到專屬的 Gemini app，但隨著逐步開放的進程，流動端體驗將在稍後階段全面涵蓋。這種部署方式確保了系統在處理本地需求時的穩定性，讓用家能在熟悉的生態系統中獲得流暢的 AI 支援。

Gemini可算是最近非常強大的AI軟件

如何透過 Gemini 的多模態功能處理日常事務與提升效率？

Gemini 的核心賣點在於其強大的多模態工具屬性。與傳統僅能處理文字的工具不同，Gemini 可透過文字、圖像及語音與資訊進行深度互動。在商務應用上，Gemini 能協助用家撰寫結構複雜的電郵、整理大量資訊的摘要，並根據用家的需求構思創意靈感。

在個人生活規劃方面，Gemini 同樣展現出高度的智能化。可以利用其理解能力來籌劃家庭旅行行程、制定個人學習計劃或進行複雜的資訊搜集。由於 Gemini 深度融入了 Google 的各項服務，其獲取的資訊具備極高的整合性。這意味著不論是企業、教育工作者還是學生，都能透過這項工具簡化繁瑣的日常事務，將精力集中在更高價值的決策與創作之上。

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Gemini對香港用家提供了哪些全新技術支援？

對於創作者而言，Gemini 不僅是一個資訊查詢工具，更是一個多媒體創作平台。用戶可以直接利用其生成能力，利用NanoBanana創作出圖像、音樂等豐富的多媒體內容。這種低門檻的創作方式，極大地縮短了從靈感發想到作品產出的週期，讓本地的設計師、數位媒體人及學生群體能更輕鬆地展現創意。

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