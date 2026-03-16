Google Gemini逐步開放香港用家！無須VPN即可使用｜開放時間表

Google Gemini逐步開放香港用家！無須VPN即可體驗｜附開放時間表｜Google 剛才宣佈，將進一步擴展其旗艦級 AI 模型 Gemini 的體驗至全港所有用家。這項舉措標誌著香港用家將能更直接地應用 Google 先進的人工智能技術，全面涵蓋網頁應用程式及手機流動平台。



將會在網頁版上率先免VPN使用Gemini

Google Gemini 在香港的開放進度與使用權限？

根據 Google 官方公佈的路線圖，Gemini 的開放過程將採取逐步擴展的策略。首階段將聚焦於 Gemini 網絡應用程式（Web App），目前已開始向全港個人帳戶用家陸續開放。對於香港用戶而言，最顯著的改變在於 Android 手機內置的 Gemini 體驗將不再受限於網絡環境，用戶現在無須連接虛擬私人網路（VPN）即可直接使用。

在手機Mobile App方面，官方明確了開放的優先順序：將先由個人帳戶的網頁版開始，隨後推廣至 Android 平台，最後則是 iOS 平台。雖然目前在香港區的 Google Play Store 或 Apple App Store 暫時尚未能搜尋到專屬的 Gemini app，但隨著逐步開放的進程，流動端體驗將在稍後階段全面涵蓋。這種部署方式確保了系統在處理本地需求時的穩定性，讓用家能在熟悉的生態系統中獲得流暢的 AI 支援。

Gemini可算是最近非常強大的AI軟件

如何透過 Gemini 的多模態功能處理日常事務與提升效率？

Gemini 的核心賣點在於其強大的多模態工具屬性。與傳統僅能處理文字的工具不同，Gemini 可透過文字、圖像及語音與資訊進行深度互動。在商務應用上，Gemini 能協助用家撰寫結構複雜的電郵、整理大量資訊的摘要，並根據用家的需求構思創意靈感。

在個人生活規劃方面，Gemini 同樣展現出高度的智能化。可以利用其理解能力來籌劃家庭旅行行程、制定個人學習計劃或進行複雜的資訊搜集。由於 Gemini 深度融入了 Google 的各項服務，其獲取的資訊具備極高的整合性。這意味著不論是企業、教育工作者還是學生，都能透過這項工具簡化繁瑣的日常事務，將精力集中在更高價值的決策與創作之上。

Gemini對香港用家提供了哪些全新技術支援？

對於創作者而言，Gemini 不僅是一個資訊查詢工具，更是一個多媒體創作平台。用戶可以直接利用其生成能力，利用NanoBanana創作出圖像、音樂等豐富的多媒體內容。這種低門檻的創作方式，極大地縮短了從靈感發想到作品產出的週期，讓本地的設計師、數位媒體人及學生群體能更輕鬆地展現創意。