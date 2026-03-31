金融科技　易數融以數據活化貿易數字化資產　助中小企輕鬆融資

作為國際貿易及金融中心，香港每年離岸貿易規模高達6,800億美元，持續為大灣區提供發展動力。隨著大灣區貿易轉向數字化轉型，業界正積極尋找創新的金融科技手段，協助區內的中小微加工貿易企業提高營運效率。為此，香港易數融目標是將企業的數字資產「活化」，推動普惠金融，從而鞏固香港的金融樞紐地位。



打破傳統屏障 數據變現支持中小企生態圈

在現時的營商環境下，跨境加工貿易企業面臨嚴峻的營運壓力，資金回籠期長達5至9個月，在採購、生產及支付工資等方面的營運壓力十分沉重。傳統的融資框架存在一定局限，尤其在信貸審查環節，金融機構普遍要求企業提交規範的財務報表，使得財務數據不夠完善的中小企很難獲得貸款。此外，許多中小企是租賃營運，缺乏像廠房這類銀行接受的實際資產作為抵押品。對於非內地籍的港資企業持有人，在內地申請信貸時，身份核實程序也非常複雜。針對這些問題，易數融提出的解決方案是將企業累積的物流記錄和業務數據，轉化成可量化的「信用資產」。

三方合作建立跨境數據與信用鏈條

易數融透過大數據與人工智能技術，建立了一套全新的信用風險控制體系，將中小企業的業務數據轉化為可量化的信用資產。為了整合數據生態，易數融與廣東省電子口岸和香港一路通（OnePort）進行戰略合作，成功連接了貿易和物流的數據。易數融平台利用香港一路通涵蓋超過24,000個貨主與代理的數據，作出真實經營判斷，從而確保貿易背景的真實性。憑藉這些技術優勢，企業在無需提供抵押物的情況下，最快可於一日內完成審批，大幅提升了金融服務的效率和便利性。

「離岸加工貿易貸」全週期支持企業周轉

易數融亦推出了一款名為「離岸加工貿易貸」的金融方案，涵蓋企業營運的整個週期，以滿足企業在不同階段的現金流需求。該方案的訂單融資能於生產初期提供資金，支持企業進行原材料採購及支付工廠員工工資。及後，應收帳款融資則於發貨後提供資金回籠方案，進一步優化企業的資金鏈。除了提供資金，易數融也利用數據分析，為企業建立一站式數據分析平台，協助管理層制定準確的策略決策。

推動普惠金融 鞏固香港地位及全球佈局

為貫徹普惠金融的理念，易數融的融資方案會將資金直接支付予大灣區工廠，確保資源能實質支持生產與就業。同時，易數融平台亦能協助銀行體系加快對航運貿易企業進行KYC（實名認證）與KYB（企業身份認證 ）的審查效率。

目前，易數融以新加坡為總部，並計劃將此成熟的數字金融模式推廣至東南亞、澳洲及非洲等海外市場，積極推動全球數字化貿易融資。面對上述營運困難的企業，現在可以透過「廣東省國際貿易單一窗口」的金融服務板塊，線上申請 易數融 專業服務，為企業注入新的動力。

易數融

電話︰+852 3500 5648

網址︰https://www.ecomdatafin.com/zh-hant/

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