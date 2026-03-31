iPhone 18新螢幕設計曝光！疑似Mon貼流出　動態島尺寸大幅縮細

iPhone 18新螢幕設計曝光 ｜ iPhone 18 雖然距離正式發表還有一段時間，但根據目前的各方資訊顯示，下一代 iPhone 不僅在處理器效能上有例行升級，更關鍵的改動將集中在大家已經非常熟悉的動態島（Dynamic Island）設計。更有意思的是，網絡上甚至已經出現了疑似 iPhone 18 系列的螢幕保護貼，令傳聞更有跡可尋。



動態島尺寸大幅縮減

自從 iPhone 14 Pro 系列引入動態島以來，仍有部分用家認為頂部的黑色區塊在觀看影片或打機時略顯突兀。根據爆料者 Ice Universe 的說法，iPhone 18 系列將會迎來動態島問世後最明顯的一次形態變化。消息指出，新一代設計將會導入縮小版動態島，整體尺寸相比前一代大幅縮減了約 35%。

動態島縮小後，螢幕頂部的黑色遮擋區域會變得更加精簡，顯示內容時的干擾感亦隨之降低。據了解，這項改動有望將螢幕佔比提升到約 94% 至 95% 的極致水平。無論是滑動社交媒體、欣賞串流影視，還是投入於高品質的手遊世界，都能感受到更強的視覺沉浸感。此外，Face ID 模組所在的區域寬度亦會明顯收窄，特別是左側的感測區塊縮小幅度顯著，令整體外觀呈現出一種更俐落、更具科技感的視覺風格。

疑似實機 Mon 貼流出

近日網絡上流傳出一系列疑似 iPhone 18 Pro 的螢幕保護貼照片。這類配件廠商通常會根據官方或供應鏈提供的精確開孔數據進行開模，因此保護貼的形態往往能提前反映出實機的最終設計方向。

從這批流出的保護貼可以看到，頂部的開孔區域確實比目前的 iPhone 17 系列更細，尤其是 Face ID 組件所在的開孔位置變得更加收斂，整體視覺效果明顯更接近完整螢幕的概念。雖然現階段還無法百分之百確認這就是最終上市的成品，但這類具體配件的出現，通常代表相關硬體設計已經進入相對成熟的量產準備階段，增加了傳聞的可信度。