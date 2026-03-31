落雨95%相對濕度！抽濕全攻略　教你正確使用抽濕機五大關鍵Tips

根據天文台預測，香港將迎來連續九日的降雨天氣。很多人雖然每天開著抽濕機，卻發現室內依然感覺潮濕，甚至衣服產生異味。這往往是因為忽略了使用上的細節，導致機器效能未能完全發揮。要戰勝這場持久的濕氣仗，必須掌握正確的抽濕技巧，才能確保家居乾爽舒適。



空間封閉是基礎：別讓抽濕機白費力氣

在連日大雨期間，很多人為了通風會習慣性地打開窗戶，但在使用抽濕機時，這絕對是大忌。開啟抽濕機的原理是降低室內的濕度，如果此時窗戶留有縫隙，室外高達百分之九十甚至更高的濕氣就會源源不絕地湧入室內。這會導致抽濕機陷入永無止境的工作狀態，不僅耗電增加，室內濕度亦難以顯著下降。

因此，最基本的步驟是確保抽濕空間的封閉性。在開始抽濕前，應先關緊所有窗戶，並將室內的房門關上，採取分段式抽濕法。例如，先集中火力抽乾客廳的濕氣，待濕度穩定後再移動機器到睡房。這種分區域處理的方法，比同時開啟全屋門窗試圖一次過抽乾全屋濕氣要高效得多。

位置決定效率：避開牆角與障礙物

香港家居環境狹窄，為了慳位，不少人習慣將抽濕機靠牆擺放，或塞在家具之間的縫隙中。然而，抽濕機的運作需要空氣流通。機器通常從側面或背面吸入潮濕空氣，經過冷卻凝結水分後，再從頂部或側面排出乾爽空氣。

如果將機器貼牆擺放，會阻礙空氣吸入，導致機器過熱或效能大幅下降。建議在使用時，應將抽濕機放置在空間的中心位置，或至少與牆壁及家具保持三十厘米以上的距離。如果室內空氣流動較差，可以配合循環扇一同使用。循環扇能帶動遠處的濕冷空氣吹向抽濕機，同時將抽出的乾空氣均勻分佈到每個角落，形成良好的氣流循環，縮短抽濕所需的時間。

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濾網清潔不容忽視

在連日高頻率使用抽濕機的過程中，很多人會忘記檢查機器的濾網。由於抽濕機會大量吸入室內空氣，空氣中的灰塵、寵物毛髮及皮屑會迅速積聚在濾網上。當濾網被塵垢堵塞，抽濕機的進風量會大減，不僅抽濕速度變慢，更會令壓縮機負荷過重，縮短機器壽命。

因此，在面對長達九日的降雨期時，建議每隔三至四日就拆下濾網進行簡單清理。大多數型號的濾網只需用吸塵機吸走表面灰塵，或用清水沖洗後徹底晾乾即可裝回。保持濾網潔淨，不僅能維持強勁的抽濕力，還能過濾空氣中的致敏原，防止細菌在潮濕的機器內部滋生，確保排出的空氣清新健康。

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水箱管理與安全：細節決定成敗

最後，水箱的管理亦是關鍵的一環。當室外濕度極高時，抽濕機的水箱可能在短短數小時內便告滿。為了防止機器因水滿自動停機而導致抽濕中斷，用家應養成定時倒水的習慣。特別是在入睡前或出門前，務必將水箱清空，以確保機器能持續運作。

此外，在潮濕天氣下，電線的安全同樣重要。抽濕機屬於高功率電器，應直接插在牆上的獨立插座，避免使用過長的拖板或與其他高耗電電器共用電源。當感受到機器運作聲音異常或產生怪味時，應立即停機檢查。在連日降雨的季節，抽濕機是我們維持生活質素的最佳戰友，只要細心保養並運用正確的技巧，即使窗外風雨再大，室內依然能保持一片乾爽寧靜的天空。