網上公審老公玩SD高達手遊、Pokemon卡：男人做足本分後的一點慰藉竟成罪過？最近在 Threads 上，一則由妻子（＠you_are_good_man_667）上載的貼文，引發了網絡公憤。有位妻子在「脆」上抱怨老公不成熟，樓主指丈夫正職月薪21000蚊，放工後有跑外賣兼職賺多幾千元貼補家用；回到家亦有幫手家務及照顧女兒。但星期六日卻只顧玩SD高達、pokemon手遊、睇Youtube旅遊片、睇Netflix 《單身即地獄》，不肯進修駁加人工，也不肯與家人出街，指：「我老公做人爸爸好唔成熟！」



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網民留言一面倒力撐：男人不是賺錢機器、也是人

雖然故事或有「作故仔引人鬧」的可能性，但留言區鬧爆妻子不知足、為「兄弟」抱不平的網民留言足足2000個，卻全都很「真實」，男性在家中地位低迷的故事，似乎引發了不少共嗚，令人聞者傷心、聽者流淚。

留言先感概道出香港人的困境：今時今日在香港，單靠男士一個人的收入，要養家的確吃力：「月入兩萬一喺香港養家確實辛苦，但佢冇怨言，仲肯收工跑外賣、放假做兼職，返到屋企仲會湊仔做家務，呢種膊頭已經贏咗大把男人。」又有人指：「咁佢依家為咗屋企為咗小朋友，盡心盡力工餘時間都仲去做兼職送外賣，大佬呀你估送外賣好舒服，依家佢工餘時間留喺屋企，做一啲唔使錢嘅活動仲想點啊？」

老婆Threads鬧爆丈夫玩高達不上進｜網民留言力撐身兼兩職顧家男（AI生成圖像）

休息只為繼續努力｜家人應該體諒

難得放假一天，想在盒中找回一點點少年的快樂，竟然被最親密的人網上公審，貼文一出，瞬間引來大量網民留言聲援。留言區不再是往常的兩性對立，而是一面倒地為男主抱不平，指責這位妻子太過分，有多達1萬2000 like的留言罵道：「你老公緊係唔成熟，娶左（咗）你」甚至有女性留言：「哇X，我係女人都想X你！知足常樂啦，感恩有個好老公為家庭付出，婚姻本來就係需要互相欣賞和支持，共勉之!!!!」

將另一半「迫埋牆角」，以求提升家庭生活質素，最終結果往往適得共反。（AI生成圖像）

有網民感嘆：「已經跑埋外賣、做埋家務，放假玩下高達都要被你上網公審？男人真係慘過做奴隸。」「咁你為頭家做咗咩？上Threads出post？」亦有高達同好指男人砌高達的過程非常重要：「砌嘅唔係模型，係砌緊生存落去嘅動力。連呢樣都要剝削埋，人真係會崩潰。」網民更說，一個願意為家庭去跑兼職、分擔家務的男人，要求的僅僅是幾小時私人時間，卻被妻子指控「為何不用來進修」，如此將另一半「迫埋牆角」，以求提升家庭生活質素，最終結果往往適得共反。家庭成員應該體諒，甚至可以嘗試一同參與，給他一個充電的機會，令家庭更融洽。

家庭成員應該體諒，甚至可以嘗試一同參與，給他一個充電的機會，令家庭更融洽。（AI生成圖像）

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