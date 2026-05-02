Gemini香港付費訂閱大攻略　課金$32月費狂玩1500張Nano Banana！

Google再香港區開放使用Gemini後，相信很多人都跟筆者身邊的朋友們一樣埋怨：免費使用的額度不夠用，明明想付費使用更多功能，卻課金無門。Google 於2026年5月1日終於透過整合傳統 Google One 雲端硬碟，在香港區推出了全新的 AI 訂閱生態系。

Google One官方網站 上的定價表看似簡單，背後卻藏著精密的算力分配邏輯。買容量，還是買算力？這是所有香港打工仔與創作者正面對的選擇題。

Gemini 方案終極拆解一：月費 vs 年費

目前的 AI 方案分為三個階級。Google 聰明地利用儲存空間作為錨點，硬性綁定 AI 算力進行綑綁銷售。很明顯，以年費訂閱最便宜：

Google One 三款 AI Plan 真實價格比較 （港幣HKD） AI Plus計劃 AI Pro計劃 AI Ultra計劃 儲存空間 200 GB 5TB 30TB 官方月費 HK$38 HK$158 HK$1,588 官方年費 HK$388 HK$1588 僅提供月費 年費換算實際月費 HK$32.3 HK$132.3 僅提供月費

Gemini 方案終極拆解二：每項功能能用多少次？

這些月費計劃到底能得到什麼功能呢？你如果前往上面的Google One 官網，其實只會得到很籠統的答案，你根本不知道三個計劃下，你最關心的幾大問題，答案到底是什麼。筆者找遍了Google官網每個角落，現在就為你揭開謎底：

AI Plus 可以執行多少次「思考模式/Thinking」或「專業模式/Pro）」的問答查詢？

使用免費版Gemini只能使用5次 Thinking模式，只能只用2-3次Pro模式。AI Plus則可最多使用90次 Thinking 思考模式和最多20次 Pro專業模式。

AI Plus 可以使用Nano Banana 2/Pro生成多少張圖片？

免費版每天最多可使用Nano Banana 2/Pro 生成20張圖片。AI Plus 則可生成多達50張圖片。即是說，你每個月30日可以生成多達 1500張高品質圖片！

記住，你使用Nano Banana 2生成圖片後，如果感到效果不滿意，可以點擊「三個點」按鈕，選擇改為使用Nano Banana Pro重新生成一次。

Google One 三款 AI Plan 真實功能上限比較/ 每日問答和生成圖片 免費版 AI Plus計劃 低至$32.3 AI Pro計劃HK$132.3 AI Ultra計劃 HK$1588 Thinking 思考模式 5次查詢 90次查詢 300次查詢 1500次查詢 Pro 專業模式 2-3次查詢 20次查詢 100次查詢 500次查詢 Nano Banana2 20張圖片 50張圖片 100張圖片 1000張圖片 Nano Banana Pro 無 50張圖片 100張圖片 1000張圖片 Deep Research 5次 12次 20次 120次 生成影片 無 最多可使用 Veo 3.1 Lite 生成 2 部影片 最多可使用 Veo 3.1 Lite 生成 3 部影片 每天最多可使用 Veo 3.1 Pro 生成 5 部影片 30秒音樂 最多10首曲目 最多20首曲目 最多50首曲目 最多100首曲目 完整樂曲 每天最多5首曲目 每天最多10首曲目 每天最多20首曲目 每天最多50首曲目 螢幕自動化操作 5次 12次 20次 120次

戳破額度迷思：你的生圖與影片配額究竟有幾多？

網上有不少教學文章傳遞了錯誤的資訊：「AI Plus 中 Nano Banana 2 可使用 50 次，Nano Banana Pro 可使用 50 次，加起來即是 100 次。」這是錯誤的。

Google 採用的機制是「共享總額度」（Combined Total）。Nano Banana Pro 並不是一個獨立的工具，而是你在使用 Nano Banana 2 生成影像後，點擊選單選擇「Redo with Pro」進行高階重繪的功能。這兩者共用同一個配額池。

其他用戶關心的Google Gemini 三款訂閱計劃的各項功能真實額度如下：

Google One 三款 AI Plan 真實功能上限比較/ 每日問答和生成圖片 免費版 AI Plus計劃 低至$32.3 AI Pro計劃HK$132.3 AI Ultra計劃 HK$1588 語音摘要 20段 20段 20段 20段 Deep Think 3.1 無 無 無 每天最多可使用 10 個提示，上下文窗口支援 192,000 個詞元 動態檢視模式 Dynamic view 每天最多 25 個提示 每天最多 25 個提示 每天最多250個提示 每天最多250 個提示 預定操作 Scheduled actions 無 一次最多可執行 10 個有效操作 一次最多可執行 10 個有效操作 一次最多可執行 10 個有效操作 投影片生成 Slide generation 每天最多 20 份簡報 每天最多 20 份簡報 無限制 無限制 率先試用各種功能 無 優先體驗 優先體驗 優先體驗 Agent 最高可達： 每天 200 項 Agent 要求 同時執行 3 項 Agent 任務 上下文長度 32,000 128K 1 百萬 1 百萬 其他功能* 用量限制視乎所選模型而定 用量限制視乎所選模型而定 用量限制視乎所選模型而定 用量限制視乎所選模型而定

舊版 Google One vs AI 計劃：本質上的有何分別？

傳統的 Google One 是一個被動的倉庫。你每個月付費，只是為了租用伺服器裡的一塊靜態硬碟來塞滿你的舊照片和 WhatsApp 備份。

AI 收費計劃則是一個主動的「數碼大腦」。當你升級後，你購買的不再只是冷冰冰的 TB 容量，而是一位能夠實時運作的副駕駛。最大的差異體現在生態整合度與即時算力上。透過 AI Pro，你可以直接在 Gmail 讓 AI 幫你寫投訴信，在 Docs 整理幾十頁的長篇報告，甚至在手機打開 Gemini Live，分享鏡頭畫面讓我幫你翻譯眼前的日文餐牌。這是一個從「儲存數據」躍升至「處理並創造數據」的維度升級。

香港人選擇那個訂閱計劃最划算呢？

好了！到了做決定和掏腰包的時候了，到底訂閱哪一款計劃，最符合一般香港人的需求呢？請看下方分析：

絕大部分人的選擇：先體驗AI Plus看看是否足夠

拋開參數，只談實用性。如果你只是一個極輕度用戶，每天只要求 AI 幫你寫兩封 Email 或者整理一下行程表，留在免費版或每個月 HK$38 的 AI Plus 已經綽綽有餘。它解決了你 Google Drive 爆滿的焦慮，同時提供輕量級的智能輔助。

進階上班族的選擇：AI Pro用得更爽

但對於的香港職場打工仔、學生或斜槓族（Slash）而言，你如果你越用越瘋狂，那麼AI Pro（月費 HK$158 / 年費換算 HK$132.3）是唯一的「甜品點」（Sweet Spot）。

這個方案性價比最高。它剛好卡在一個普通人能負擔的價位，卻為你解鎖了 2TB 的實用空間，以及 100 次高階生圖與每日 3 次的 Veo 影片生成機會。100 萬 Token 的上下文視窗意味著你可以直接扔一整本 PDF 財報給它進行深度分析。這筆錢買到的效率提升，遠超每個星期少飲四杯凍檸茶的代價。

留意，要升級到AI Pro才有的功能：

- 免費享用 Google Home Premium 標準計劃 (價值每月 10 美元)，獲享 30 天活動記錄和 Gemini 功能。

- 以更高級別存取權享用 NotebookLM 的功能和模型。

- 在 Google 應用程式使用 Gemini，讓 Gemini 協助你在 Gmail 中校對內容，並在文件和試算表中更靈活高效地完成工作。此外，你亦可透過 Gmail 收件箱查詢 AI 概覽 (僅限美國)。這裏有更多功能介紹。

明顯的雞肋：AI Ultra 無大用處

至於 HK$1,588 的 AI Ultra？除非你是每天需要處理海量代碼與無限影音生成的專業開發者或製作公司，否則完全沒有升級的必要。就算你是這種人，你也不應該訂閱AI Ultra，因為你不可能一日狂按生成1000張圖片吧？再狂按500次專業模式/Pro查詢？再狂按120次生成Deep Research？你一日24小時恐怕都根本不夠完成上述動作！

超級高用量的人應該怎麼辦？

真正最高階的玩家，其實應該去Google Cloud綁信用卡付費使用aistudio或去使用GCP 的Vertex AI API批量驅動你的工作，打造你自己的網頁和APP應用。