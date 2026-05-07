Apple Intelligence 推出至今，用家反應一直相當兩極。雖然 Apple 已經將生成式 AI 帶入 iPhone、生產力工具與 Siri 體驗之中，但不少用戶普遍認為，Apple 自家模型在實際使用上，暫時仍未算特別吸引。無論是文字摘要、內容改寫、圖片生成功能，還是 Siri 的對話表現，與 ChatGPT、Gemini、Claude 等主流 AI 工具相比，仍然有一段距離。不過，最新消息顯示，Apple 似乎正準備改變這個局面。根據外媒報道，iOS 27 有傳將加入全新「Extensions」機制，讓用戶可直接選擇第三方 AI 模型，取代 Apple 自家模型處理部分 Apple Intelligence 功能。



iOS 27 傳加入新機制 第三方 AI 有望正式接入

根據 Bloomberg 的報道，Apple 在 iOS 27 測試版本的內部說明中，提到一套名為「Extensions」的新機制。從描述來看，這項功能的重點，是容許已安裝在裝置上的應用程式，按需要向 Apple Intelligence 提供生成式 AI 能力，並可配合 Siri、Writing Tools、Image Playground 等功能使用。

簡單來說，未來 iPhone 用戶或許不一定要完全依賴 Apple 自家的 AI 模型，而是可以改由第三方 AI app 作為背後引擎。換句話說，如果你手機內安裝了 Gemini 或 Claude，這些工具日後有機會直接成為 Apple Intelligence 的實際處理來源。

Siri、書寫工具都有機會受惠

今次傳聞最吸引的地方，在於這套機制並不只是讓第三方 AI 作為獨立 App 使用，而是可能直接接手 Apple Intelligence 的核心功能。根據現有資訊，相關支援範圍可能包括 Siri、Writing Tools，以及 Image Playground 等。

即是說，用戶日後問 Siri 問題時，背後未必再只是 Apple 自家模型處理，而有可能交由 Gemini 或 Claude 回應。至於在系統內使用書寫工具幫你整理內容、重寫文字，或者使用 Image Playground 生成圖片時，理論上亦可能改由第三方模型負責。

用戶或可像揀預設瀏覽器一樣選 AI 模型

根據報道內容，Google 和 Anthropic 日後可把對「Extensions」的支援加入自家 app，例如 Gemini app 和 Claude app。之後只要相關版本上架 App Store，用戶下載後，便有機會在 iOS 27 設定中，自行將這些第三方 AI 模型指定為 Apple Intelligence 某些功能的預設處理引擎。

外媒 MacRumors 亦推測，相關設定位置可能會設於「設定」中的「Apple Intelligence 與 Siri」頁面，操作方式或類似現時設定預設瀏覽器或預設電郵 App。若真是如此，整個概念其實相當容易理解，對一般用戶來說亦不算難上手。

更值得留意的是，理論上 Apple 有機會不只是提供單一總開關，而是讓用戶按不同功能選用不同模型。舉例來說，有人可能會希望書寫工具用 Claude，因為它在長文整理和語氣改寫方面表現較強；至於圖片生成功能，可能就傾向用 Gemini；而一般查詢或日常對話，則可能另有其他選擇。若 Apple 真能做到這種程度，實用性會比單純「支援第三方 AI」更高。

不只 iPhone iPad 和 Mac 也可能一併支援

除了 iOS 27 之外，現時消息亦指，iPadOS 27 和 macOS 27 預計同樣會導入這套 Extensions 機制。若傳聞屬實，代表 Apple 並不是只想在 iPhone 上試水溫，而是可能準備將這種「可更換 AI 引擎」的做法，延伸到整個 Apple 生態系統。

這樣的方向其實相當合理。因為 Apple Intelligence 本身就不是只服務 iPhone，而是會跨 iPad 和 Mac 使用。如果 Apple 真心想提升整體 AI 體驗，將第三方模型支援擴展至不同平台，明顯比只在單一裝置推出更完整。