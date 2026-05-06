iPhone 18標準版延期發布　iPhone 17首配120Hz高刷成最長壽機型

據多方消息證實，iPhone 17標準版的生產周期已顯著拉長。蘋果已完成新一輪大規模產能擴充，為該機型在下半年關鍵銷售節點——雙十一大促中的集中放量做好充分準備。



此次擴產背後，源於蘋果今年發布節奏的重大調整。傳統意義上每年9月同步推出全系新機的節奏被打破，iPhone 18標準版將不再出現在今年秋季發布會上。

iPhone 17標準版的生產周期已顯著拉長。（微博@定焦數碼）

取而代之的是，9月僅會上線iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max及首款iPhone Ultra摺疊屏機型。而原本承擔銷量主力的iPhone 18標準版，則順延至明年春季發布。

iPhone 17自去年9月發布以來，生命周期得以大幅延伸，有望成為近年來服役時間最長的一代標準版iPhone。（Apple）

iPhone 17成最長壽機型

由此，iPhone 17自去年9月發布以來，生命周期得以大幅延伸，有望成為近年來服役時間最長的一代標準版iPhone。其市場熱度持續高漲，疊加後續機型延期，進一步鞏固了其在消費市場的主導地位。

首配120Hz高刷

在產品力層面，iPhone 17實現了基礎款機型的歷史性突破：首次搭載ProMotion自適應高刷新率技術，屏幕規格全面向Pro系列看齊，徹底解決了長期存在的顯示體驗落差問題。

取消128GB選項

存儲策略亦同步升級，入門版本直接躍升至256GB，取消128GB選項，但官方起售價仍保持6899元不變。這一配置組合，已能滿足絕大多數用戶的日常使用與長期使用需求。

帶動Apple手機銷量

憑藉越級的硬件規格與精準的定價策略，iPhone 17上市首月即帶動蘋果整體手機銷量，實現22%的顯著增長。同期，國內智能手機市場整體出貨量則按年下降2.7%。一升一降之間，不僅凸顯其在高端市場的強勁號召力，也印證了蘋果當前差異化產品節奏的市場有效性與戰略定力。

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