iPhone 18標準版延期發布 iPhone 17首配120Hz高刷成最長壽機型
撰文：中關村在線
出版：更新：
據多方消息證實，iPhone 17標準版的生產周期已顯著拉長。蘋果已完成新一輪大規模產能擴充，為該機型在下半年關鍵銷售節點——雙十一大促中的集中放量做好充分準備。
此次擴產背後，源於蘋果今年發布節奏的重大調整。傳統意義上每年9月同步推出全系新機的節奏被打破，iPhone 18標準版將不再出現在今年秋季發布會上。
取而代之的是，9月僅會上線iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max及首款iPhone Ultra摺疊屏機型。而原本承擔銷量主力的iPhone 18標準版，則順延至明年春季發布。
iPhone 17成最長壽機型
由此，iPhone 17自去年9月發布以來，生命周期得以大幅延伸，有望成為近年來服役時間最長的一代標準版iPhone。其市場熱度持續高漲，疊加後續機型延期，進一步鞏固了其在消費市場的主導地位。
首配120Hz高刷
在產品力層面，iPhone 17實現了基礎款機型的歷史性突破：首次搭載ProMotion自適應高刷新率技術，屏幕規格全面向Pro系列看齊，徹底解決了長期存在的顯示體驗落差問題。
取消128GB選項
存儲策略亦同步升級，入門版本直接躍升至256GB，取消128GB選項，但官方起售價仍保持6899元不變。這一配置組合，已能滿足絕大多數用戶的日常使用與長期使用需求。
帶動Apple手機銷量
憑藉越級的硬件規格與精準的定價策略，iPhone 17上市首月即帶動蘋果整體手機銷量，實現22%的顯著增長。同期，國內智能手機市場整體出貨量則按年下降2.7%。一升一降之間，不僅凸顯其在高端市場的強勁號召力，也印證了蘋果當前差異化產品節奏的市場有效性與戰略定力。
【延伸閲讀】iPhone 18 Pro相機大升級！可變光圈量產進光增40% 還原光學景深（點擊連結看全文）
+3
iPhone 17電量耗盡後無法開機？插USB-C無效 實測MagSafe可自救iPhone Fold傳缺5大關鍵功能！極致輕薄代價：棄長焦及實體SIM卡iPhone放褲袋突發熱冒煙！剛換原裝電池照出事 消防拆解自燃成因Apple提醒更新iOS！舊手機不升級藏5大危機：免點擊即中招遭控制
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】