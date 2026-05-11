手機一定要及時更新？外媒分享沒更新iOS後果　iPhone隨時被入侵

不少 iPhone 用戶一見到 iOS 更新提示，第一反應可能是「遲啲先」，尤其當更新檔案動輒佔用數 GB 空間，更令人想暫時略過。不過，長期不更新 iOS 並不是好習慣。除了可能錯過新功能和系統改善，更重要的是，舊版本 iOS 可能仍保留已知安全漏洞，一旦被黑客或間諜軟件利用，手機內的訊息、相片、位置、帳戶資料都有機會面臨風險。



iOS 更新不只是加新功能

很多人以為 iOS 更新只是加入新 emoji、介面改動或新功能，所以覺得不更新也沒有大問題。但實際上，每次更新背後，往往也包含錯誤修正和安全修補。

Apple 每年通常會推出大型 iOS 版本更新，其後再在一年內不斷釋出較細規模的修正版。這些更新除了改善系統穩定性，也會修補被發現的安全漏洞。黑客一旦找到 iOS 某些弱點，就可能透過惡意連結、訊息、網頁或附件嘗試攻擊手機。

換言之，iPhone 更新不是單純「有新功能就裝」，而是一種基本安全維護。尤其現時手機儲存了大量個人資料，包括銀行 App、相片、通訊紀錄、電郵、雙重認證訊息和位置紀錄，風險自然比以往更高。

不更新可能令 App 和系統愈來愈不穩定

短時間不更新，未必會即時感覺到問題。不過，長期停留在舊 iOS 版本，影響會慢慢出現。部分 App 日後可能不再支援舊系統，功能更新亦可能逐步停止。到某一日，你可能會發現某些銀行 App、通訊 App、遊戲或串流服務突然不能更新，甚至無法正常開啟。

另外，舊版系統中的錯誤未必會自動消失。如果某些耗電、發熱、鍵盤錯誤、連線不穩或 App 閃退問題已在新版 iOS 修正，但用戶一直不更新，便會繼續承受這些問題。所以，iOS 更新其實同時關乎三件事：新功能、穩定性和安全。當中安全性最容易被一般用戶忽略，但也是最重要的一環。

其中最著名的是 Pegasus 間諜軟件。2021 年，Citizen Lab 披露 NSO Group 曾利用名為 FORCEDENTRY 的 iMessage 零點擊漏洞攻擊 Apple 裝置，即使受害人沒有點擊連結，裝置仍有機會被入侵。Apple 其後將相關漏洞編號為 CVE-2021-30860，並透過 iOS 14.8 修補問題。

這類攻擊最可怕之處，是用戶未必做錯任何事。不是下載了可疑 App，也不是按入詐騙連結，而是單靠系統漏洞就有機會被針對。因此，當 Apple 推出安全更新後，盡快安裝就變得非常重要。

Apple 曾多次為「已被利用」漏洞緊急修補

除了 Pegasus 相關攻擊，Apple 亦曾多次在安全更新說明中提到，某些漏洞可能已被實際利用。例如 2025 年，Apple 推出 iOS 18.3.1，修補一項涉及 USB Restricted Mode 的零日漏洞。相關報道指，該漏洞可能被用於針對特定人士的精密攻擊，目的是繞過 iPhone 的保護機制，接觸加密資料。

空間不足也不應成為不更新理由

不少人不更新 iOS，是因為 iPhone 容量不夠。如果容量不足，可以先使用 iPhone 內置的「卸載未使用的 App」功能，清理「檔案」App 內不再需要的下載項目，或刪除已看完的影片內容。這些做法比一直停留在舊版 iOS 更安全。更新前也建議先備份 iPhone，確保重要相片、訊息和資料已同步到 iCloud 或電腦。這樣即使更新期間出現問題，也較容易還原資料。