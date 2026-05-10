炒Pokemon卡好賺？外國網民用Audi跑車換百萬價值卡　最貴邊張？

Pokémon 卡牌近年不再只是小朋友玩具，部分稀有卡、未開封補充盒及舊系列產品，已經成為收藏市場上的高價商品。近日外國一名 Pokémon 收藏家就在 Facebook 社群分享驚人交易，他用一輛 Audi R8 超級跑車，換來一批總值約 14 萬美元的 Pokémon TCG 收藏品，當中包括大量未開封產品及單張卡牌。消息曝光後引起網民熱議：到底用一部跑車換卡牌，是瘋狂，還是眼光獨到？



收藏家用 Audi R8 換走大批 Pokémon 卡

這名收藏家名叫 Geoff Pritchett，他在 Facebook 的 Pokémon 收藏社團發文表示，自己終於完成交易，用 Audi R8 換來一批大型 Pokémon 卡牌收藏。他形容整趟旅程相當累人，但接下來仍有大量卡牌和產品需要整理，亦透露之後會拍片分享交易過程。

根據他的貼文，這批收藏品總值約 14 萬美元，當中約 7.5 萬美元屬於未開封密封產品，包括補充盒、補充包等；另外約 6.5 萬美元則是單張卡牌。這些收藏主要來自「太陽＆月亮」（Sun & Moon）系列，亦即 2017 年至 2019 年期間推出的 Pokémon TCG 世代。

對一般人來說，用一部超跑換一批卡牌，聽起來可能相當誇張。但在高階卡牌收藏市場中，未開封舊盒、稀有卡及高評級卡牌的確可以有非常高價值，部分更會隨時間停產和存貨減少而升值。

Audi R8 換卡牌到底值唔值？

Pritchett 今次換回來的收藏，主要集中於 Pokémon TCG「太陽＆月亮」系列。這個系列在 2017 年推出，接替之前的 XY 系列，並引入 GX 卡牌及雙屬性卡牌等玩法元素。到 2019 年，該系列被「劍＆盾」系列取代，相關產品亦已停產。

停產是收藏價值上升的重要原因之一。當一個系列不再生產，市場上的未開封補充盒和補充包只會愈來愈少。尤其收藏家通常特別重視「未開封」狀態，因為它代表產品仍然保持原始完整性，亦有機會開出稀有卡，因此價格自然更容易被推高。

在 Pokémon 卡牌市場中，一個舊系列能否升值，往往取決於角色人氣、稀有卡質素、未開封產品存量，以及玩家和收藏家對該世代的情感連結。「太陽＆月亮」系列推出時間距今已有一段距離，加上部分單卡人氣高，自然吸引不少收藏者追捧。

最貴單卡：拉帝亞斯＆拉帝歐斯 GX

「太陽＆月亮」系列中的部分補充盒在二手市場價格相當可觀。例如 Cosmic Eclipse 補充盒約 877 美元，Celestial Storm 約 734 美元，Ultra Prism 約 680 美元。

至於單卡方面，該系列中最受關注的高價卡之一，是「拉帝亞斯＆拉帝歐斯 GX」異圖（俗稱：愛心）。未評級版本市價約 2,306 美元，而 PSA 10 評級版本更可上看 1 萬美元。

這亦解釋了為何一些收藏家願意大量購入舊系列產品。對他們而言，卡牌不只是遊戲道具，而是具有稀缺性、收藏性和市場流通價值的資產。尤其評級狀態良好的熱門卡，更可能因存世量有限而被炒高。

Pokémon 卡市場已變成龐大收藏經濟

這宗交易之所以引起討論，並不只是因為「跑車換卡牌」夠吸睛，更因為它反映 Pokémon 卡牌收藏市場已經發展成龐大經濟。根據 pokemonpricing.com 的數據，全球 Pokémon 卡牌市場在 2025 年估值約為 84 億美元，並預測到 2035 年有機會達到 169 億美元。

推動市場升溫的原因包括手機遊戲 Pokémon TCG Pocket 吸引新玩家入場、部分擴充包供應有限而引發搶購，以及 2026 年 Pokémon 30 週年帶動收藏熱潮。

早前尖沙咀一Pokémon卡專門店，被偷去兩張共值25萬元的Pokémon卡。

高價卡牌也帶來安全風險

卡牌價值愈高，市場風險亦愈明顯。隨着 Pokémon 卡牌價格不斷上升，針對卡牌店和收藏家的犯罪事件亦有增加，包括爆竊、交易時遇襲。

對香港玩家來說，如果涉及高價卡交易，最好避免單獨私下交收，亦應留意評級機構、卡牌狀態、交易紀錄和賣家信用。收藏市場可以很吸引，但不能只看到升值，忽略背後風險。