《新世紀福音戰士》原畫展《Lines of EVANGELION 新世紀福音戰士展：線》：線由5月23日起在旺角舉行，除了4部新劇場版多達500張的手繪，還有互動體驗、3D立體展品、香港獨家打卡區及專屬商品，今次HashTECH 約了動漫遊戲界達人貝貝拉 (@bellagorr) 一同前往旺角創興廣場地庫直擊，去香港獨家打卡區影相、Pop Up Store掃專屬商品。



香港獨家霓虹燈街景打卡位

先講香港站最強打卡位，必定是大會為香港獨家原創、全新繪製的「霓虹燈街景 1:1 角色立牌」 。五位主角換上充滿香港獨有風貌的打扮站在街頭，超級有型。離開前大家可以隨意在塗鴉牆上繪畫、寫下觀展感想，留個紀念 。

直擊Lines of EVANGELION EVA香港展，去香港獨家打卡區影相、Pop Up Store掃專屬商品。

說到最強打卡位，必定是香港站獨有的「霓虹燈街景 1:1 角色立牌」 。

展覽核心亮點：

・超過500幅珍貴手稿：展出一眾主角的關鍵影格原稿，細見鉛筆輪廓與塗改痕跡。

・歷史感賽璐珞畫：1995年電視版手繪膠片，重現數碼化前的匠人線條。

・沉浸式打卡與互動：立體化線條角色背景板及現場筆墨互動區。

・香港獨家原創插畫：EVA 角色融入香港本土風貌街景

・Pop Up Store：聯名地道香港元素限定精品。

直擊Lines of EVANGELION EVA香港展｜詳睇香港打卡位及限定周邊

二人/特典門票 早鳥預售｜感受EVA的藝術世界

各位入場時第一件事，就要是碰碰手氣，抽選隨機派發的 NERV ID 工作證！包括5位EVA駕駛員主角。

各位入場時第一件事，就要是碰碰手氣，抽選隨機派發的 NERV ID 工作證！

5款工作證，包括5位EVA駕駛員主角。

展出超過五百幅珍貴手稿圖

場內展出超過五百幅珍貴手稿圖，大會將 4 套新劇場版的草稿按主角、機體設計和背景分門別類展出 。就連平時少見、用作製作 CG 背景的設計草圖也能近距離欣賞。複製原畫解像度極高，能清楚看見動畫師用鉛筆勾勒的輪廓線和修改痕跡。

Bella很喜歡「Lines of EVANGELION EVA」展覽明顯比一般動漫展更重視作品藝術底蘊的文青氛圍，但她認為，如可多加一點解說文字及導讀，那麼非EVA資深fans都能更加投入其中。

第一適格者： 綾波零

場內展出超過五百幅珍貴手稿圖，大會將 4 套新劇場版的草稿按主角、機體設計和背景分門別類展出 。

直擊Lines of EVANGELION EVA香港展｜原畫區：第一適格者： 綾波零

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第二適格者： 式波·明日香·蘭格雷

直擊Lines of EVANGELION EVA香港展｜原畫區：第二適格者： 式波·明日香·蘭格雷

直擊Lines of EVANGELION EVA香港展｜原畫區：第二適格者： 式波·明日香·蘭格雷

第3適格者： 碇真嗣

直擊Lines of EVANGELION EVA香港展｜原畫區：第3適格者： 碇真嗣

第4適格者： 真希波·瑪麗·伊蘭崔亞斯

直擊Lines of EVANGELION EVA香港展｜原畫區：第4適格者： 真希波·瑪麗·伊蘭崔亞斯

直擊Lines of EVANGELION EVA香港展｜原畫區：第4適格者： 真希波·瑪麗·伊蘭崔亞斯

第5適格者： 渚薰

直擊Lines of EVANGELION EVA香港展｜原畫區：第5適格者： 渚薰

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必玩的隱藏互動元素

除了一般製作動畫用的畫稿，展區內還有必玩的隱藏互動元素。比如中間會路經一個黑房，內面有10幾個特製抽屜，一拉開裡面收藏了許多彩色和黑白草稿，感覺就像尋寶一樣。

有10幾個特製抽屜，一拉開裡面收藏了許多彩色和黑白草稿，感覺就像尋寶一樣。

整個展覽最深刻的部分，肯定是碇真嗣與渚薰四手聯彈的專區。天花板的投影燈會將鋼琴倒影直接打在地面，現場一直播放著兩人合奏的樂曲。旁邊更配上 4 隻手在琴鍵上舞動的詳細分鏡稿，氣氛一流。

天花板的投影燈會將鋼琴倒影直接打在地面，現場一直播放著兩人合奏的樂曲。

旁邊更配上 4 隻手在琴鍵上舞動的詳細分鏡稿，氣氛一流。

Lines of EVANGELION 必影打卡位在哪裡？

離開手稿區，立刻進入瘋狂拍照模式！現場利用光影佈置營造出獨特的世界觀氛圍 。必影位置包括初號機覺醒場景和 3D 立像打卡區，還有 5 大主角的獨立背景板 。

必影位置包括初號機覺醒場景和 3D 立像打卡區，還有 5 大主角的獨立背景板 。

必影位置包括初號機覺醒場景和 3D 立像打卡區，還有 5 大主角的獨立背景板 。

必影位置包括初號機覺醒場景和 3D 立像打卡區，還有 5 大主角的獨立背景板 。

最後與「霓虹燈街景 1:1 角色立牌」 打卡後，離開前大家可以隨意在塗鴉牆上繪畫、寫下觀展感想，留個紀念 。

離開前大家可以隨意在塗鴉牆上繪畫、寫下觀展感想，留個紀念 。

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香港展獨家周邊商品｜門票售賣情報

逛完當然要大買特買！Pop-up store 售賣許多一般市面能買到的 EVA 產品和展覽限定周邊 。最搶手的絕對是一系列香港獨家限定商品，例如香港限定的霓虹街景造型立牌、香港風圖案 Tee 和各式服裝精品 。買滿 300 元更會獲贈一個盲抽磁石貼，非常吸引 。 想入場參觀，直接去 01 空間購票就最方便。除了普通門票和 2 人同行票，還有包含香港限定燈箱的特典門票 。

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Lines of EVANGELION 新世紀福音戰士展：線｜活動資訊

・展期：2026年5月23日 至 7月12日

・時間：平日中午12時至晚上9時 ； 周末及公眾假期上午11時至晚上10時

・地點：香港九龍旺角彌敦道601號創興廣場地庫二樓 INCUBASE Arena

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