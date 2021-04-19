Lenovo Legion 7 AMD處理器高效玩3A大作！超薄邊框8大賣點公開

撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-04-19 20:35

Lenovo 在 CES 2021 公開了多款 Legion 新系列電競 notebook，今日（19/4）終於都在香港正式發布，包括 Legion 7﹑Legion 5 Pro﹑Legion 5 三款 notebook。用上 最新 AMD Ryzen 5000H 系列 CPU 和 Nvidia RTX 3000 系列 GPU，遊行性能大大提升。放大下圖即了解三款新機規格：

👇👇Lenovo Legion 7（16'' AMD）實機相﹑規格﹑賣點👇👇

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（龔嘉盛 攝）

Lenovo Legion 電競 notebook 的人工智能引擎具學習功能，可以幫玩家調節 CPU 和 GPU 之間的熱設計功耗（TDP）。自動偵測 GTA5﹑RDR2﹑COD等 16 大 3A 遊戲最理想的 TDP 設定，玩家一開 game 就能享受到最理想的遊戲性能表現。

👇👇Lenovo Legion 5 Pro﹑Legion 5實機相﹑規格👇👇

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