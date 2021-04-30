PS5 4.30第7次開賣懶人包｜PlayStation等7個抽籤方法｜附連結

撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-04-30 07:01

Sony PS5 4月30日（五）官方第7次開賣懶人包！PS5中國國行才剛公布，估計炒風或許會稍為收斂吧。今次香港官方PlayStation再次展開抽籤購買活動，連同香港Suning、Log-on、Aeon等同步推出抽籤預購活動。記者為大家整理多個PS5登記搶購方法，以及提供直接登記連結，方便大家。

Sony PlayStation 5（PS5）官方第7次開賣，之前次次都難以成功購入。不過中國國行PS5早前宣布推出後，或許會令炒風稍為收斂吧。Sony PlayStation HK公布了官方第7次推抽籤預購活動，今次除了Sony及PlayStation外，還有不少其他大型連鎖網店！

國行推出會否令搶購PS5的人減少呢？（林勇攝）

👇👇 即睇PS5 2021年4月30日（五）預購、抽籤，以及如何檢查有否中籤 7大方法！👇👇

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4月30日PS5登記抽籤頁面連結（持續更新）

PlayStation HK官方抽籤連結（需要PlayStation Plus會員）：待更新

Sony官方抽籤連結：待更新

Log-On登記抽籤連結：http://bit.ly/LOPS5-7（中籤者會於5月3日起收到電郵通知，中籤者請按電郵所述的限期前完成購買程序，逾時即作放棄論。）

Aeon登記抽籤連結（PS5光碟版）：待更新

Aeon登記抽籤連結（PS5數碼版）：待更新

Fortress抽籤條款（App登記限定）：待更新

香港Suning抽籤連結：https://www.hksuning.com/cuxiao/ps5registration.html（獲得優先購買資格會員將會收到得獎確認 SMS 及 電郵通知購買安排。）

Club Shopping 抽籤連結（預計上次3月31日未能中籤的參加者資料將保留至今次抽籤，因此相信今次Club Shopping應不會再開放登記。）

同場加映：PS5 / PlayStation 5 中國行貨（國行）主機及遊戲已經正式開售，遊戲陣容方面，直播雖然播放了《Marvels Spider-Man: Miles Morales》的影片，然而魔鬼在細節，此game仍未審批成功，不會跟機推出。

中國網民點睇？🤣🤣👇👇👇

睇國行有乜Game 👉PS5中國行貨3,899人民幣5.15開售 首發14遊戲 其中一款吸引網民