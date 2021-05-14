撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-05-14 14:38

CASETiFY 又推出聯乘企劃，今次輪到動漫界「世一」的《One Piece 海賊王》，路飛 （Luffy）﹑卓洛（Zoro）﹑艾斯（Ace）等將跳入 iPhone 手機殼上。不過，記者最有興趣的，是「惡魔果實」外型的 AirPods Pro 保護殼，今次只有路飛的橡膠果實外型選擇，如果之後繼續推出其實「惡魔果實」外型的話，相信不少 Fans 都想儲齊。

One Piece x CASETiFY聯乘手機殼

（CASETiFY 官網截圖）

今次的聯乘中，可以自行配搭 One Piece 的角色﹑手機款顏色，以及可輸入最多12位字數的名字，打造個人化手機殼。目前看到的角色有草帽海賊團的 Luffy、Zoro、Nami、Sanji﹑Chopper 和 Luffy 的兩個兄弟 Ace﹑Sabo。官網上亦推出競猜神秘角色的活動，Franky﹑Brook﹑Robin 和 Law 都有機會加入個人化手機殼的選擇中。

優先購買 : 5 月 27 日 中午 12時正 (香港時間) 正式發售 : 5 月 27 日 下午 4 時正 (香港時間)

👇👇One Piece x CASETiFY聯乘產品👇👇

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資料來源：CASETiFY

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Drop Test 從來都是用戶最愛看的手機測試之一，知名 YouTuber「EverythingApplePro E A P」再次進行 Drop Test，今次要試的就是 iPhone 12／12 Pro 的手機殼保護性，包括 Apple 原廠和第三方的手機殼。為了令測試結果更有參考價值，更用上 12 部 iPhone 12 實機，記者一邊看一邊為「EverythingApplePro E A P」捏一把冷汗。

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