撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-05-19 04:03

Google Android 12 系統更新重點｜因為肺炎疫情而停辦一年後，Google I/O 開發者大會在今日重開，不過今年的內容明顯以「願景」為主、發布內容大多數是 Google 正在發展中的技術；在兩個多小時的開幕 KeyNote 當中，與消費者較為貼身的當數 Android 12 版本了。

歷來最「靚」版本、Android 12 更新 3 大要點

Android 12 在功能上的更新不算多，今代的更新重點主要在於介面設計與及用戶的私隱、資料控制權之上，其中介面的變化可謂是近年幅度最大，設定得宜的話，甚至可以做到完全個人化的效果👇👇👇

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Android 12 介面更新、有幾個靈感竟來自 Apple iOS！？

除了上面 Google 提及的 3 個更新重點以外，其實早在數月前上線的 Android 12 開發者試用版本中，已經有為數不少的變動被人挖掘出來，在動手玩新版本的 Android 之前，也可以參考一下早前流出的資料👇👇👇

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按此繼續閱讀：Android 12試用版釋出 新機背操作抄足iOS？12大更新重點整理同場加映：消委會60款4G/5G手機評測 2100元機CP高 效能媲美iPhone12 Pro

消委會早前測試4G及5G手機各30款，價錢由最平$788至最貴$16,988不等。結果發現，有售價接近過萬元的手機耐用評分只有2.5星，亦有最平款5G手機評分接近滿分。

是次評分項目包括照片及影片功能、電池表現、耐用表現及綜合手機表現等，且測試用的手機樣本主要由歐洲購買，因此某部分型號在本港沒有正式發售。

👇👇👇想知30款5G手機評分和消委會推介哪款手機？按下圖放大觀看👇👇👇

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另外測試的30款4G手機，售價由$788至$5,398不等，按下圖放大觀看。

👇👇👇【點圖放大看】消委會實測30款4G手機詳細報告及評分👇👇👇

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