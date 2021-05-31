撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-05-31 18:08

《三國志．戰略版》部分伺服器 S3 賽季已經開打一段時間，開荒期過後，大小戰役接踵而來，想在戰埸上取得優勢，如何組隊就是成功的第一步。S3 加入凌統﹑魯肅﹑赫昭等新角色和三勢陣﹑當鋒摧決等戰法後，T0 排行榜又重新洗牌，想知手上的角色可以組出什麼強隊？即點圖放大睇 S3 陣容推薦：

👇👇S3 17隊 T0~T1 陣容推薦 4大兵種最強陣容👇👇

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雖然以上的隊伍普遍戰力都非常高，但心水清的玩家都知道，魏國隊幾乎鎖定了曹操，法師隊大多要用奪魂挾魄﹑太平道法等，角色﹑戰法都只可以使用一次的情況下，如果配合出最多強力主隊也是《三國志．戰略版》的樂趣之一。以下將分享可以5隊共存的陣容，看看你能否組出 5 隊T0~T1隊伍。

👇👇T0共存隊組合 同時使用5個主力隊伍👇👇

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【彈射世界／World Flipper／ワールドフリッパー／Cygames／手遊／手機遊戲／Android／iOS】有《賽馬娘》、《碧藍幻想》、《公主連結》等超人氣手遊的Cygames，旗下另一款手遊《彈射世界》World Flipper繁體中文版已正式推出，以下為新手攻略及開局推薦。

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