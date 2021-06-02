撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-06-02 16:08

iPhone 13 傳聞總匯｜數數手指，還有約 3 個月時間就到 Apple 每年一度推出新一代 iPhone 的時間，實機雖然仍未見影，但有關此機的功能、設計傳言倒是寫之不盡，以下《香港01》科技玩物頻道就為大家整合了由去年至今有關 iPhone 13／12s 的傳聞，供大家等新機發表的同時可以先參考一下。

iPhone 13／12s 新功能 18 大傳聞總匯、電量增加18％？

雖然距離 iPhone 13 的發布應該尚有一段長時間，不過在 2020 年 iPhone 12 上市之後，網絡上就有來自供應鍊、分析師等渠道而來的內幕消息，拼湊之下已經令我們對新一代 iPhone 有一定了解，而最新的消息，則顯示 iPhone 13／12s 有可能會加大電量、儲存容量、甚至有全新的粉紅配色！？

👇👇👇按圖放大看 iPhone 13／12s 新功能 18 大傳聞總匯👇👇👇

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iPhone 低電模式自動化｜iPhone 功能繁多，電量多年來卻沒有多少長進，如果要延長手機的「作戰時間」，就要多多利用 iOS 系統中不同的省電設定，尤其是在早幾代系統已經加入的「低電量模式」，更加可以延長多達 30% 的續航力；而除了手動開啟，各位其實也可以透過幾步設定令 iPhone 根據電量自動進入低電量模式。

👇👇👇按圖放大看 iPhone 自動進入「低電量模式」設定 8 大步驟👇👇👇

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