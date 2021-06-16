撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-06-16 09:00

Bowers and Wilkins Pi7 真無線藍牙耳機備有主動式降噪ANC功能，英國音響名牌B&W的新作品。它使用ANC主動降噪耳機中少見的雙單元設計，音色層次感高，充電盒更隱藏有超好玩秘技，即睇介紹！

Bowers and Wilkins Pi7 （鍾世傑 攝）

藍牙耳機已經是手機聽歌必然之選，除了基本的通話、連接，亦開始追求更好的音色。Bowers and Wilkins Pi7 的耳機非常厚身，充電盒尺寸亦略大，勝在功能十足：耳機採用 9.2mm 動圈及高頻動鐵，機仔細細行雙單元，更有ANC降噪，每邊耳機均有獨立放大器，具有輕量擴音能力，令Pi7音質比AirPods Pro更有層次感，低音下沉量十足，高音又清晰。

Bowers and Wilkins Pi7 （鍾世傑 攝）

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Bowers and Wilkins Pi7 5大玩後感（點圖放大）

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充電盒隱藏功能：變身外置DAC聽Apple Lossless無損音樂

近日iPhone用家應該都有留意，Apple Music升級提供Apple Lossless無損音樂 （保真壓縮音訊）但暫時Apple自家並無無線耳機能收聽Apple Lossless格式音樂，駁外置DAC解碼器以有線耳機收聽亦略為不便，想不到Bowers and Wilkins Pi7會是最易玩的解決方案！

Bowers and Wilkins Pi7 的充電盒有隱藏功能（鍾世傑 攝）

原來Bowers and Wilkins Pi7的充電盒，本身已具有藍牙音頻傳輸功能；跟機送 USB-C to USB-C 接駁線，你只需要另購一條Lightning to USB-C駁線（約$150，具有傳送資料能力，不能買平價充電線），就可以駁到iPhone尾端的Lightning插口，跳過iPhone的低質AAC藍牙傳輸，直接與Pi7連接。

記者實試，雖然它未能聽盡96kHz、196kHz的頂級Apple Lossless無損音樂 （保真壓縮音訊）格式，但 24bit/48kHz 規格已足夠稱為高解析度的藍牙連線；聽同一首宇多田光《One Last Kiss》，背景音樂細節比iPhone原生藍牙清晰得多，而且整體空間感更廣。

接駁細節（點圖放大）

你亦可以用附送的3.5mm to USB-C 駁線，插上電腦甚至Nintendo Switch，令各種Gadget追加藍牙耳機功能。引申更可以駁在沒有藍牙輸出的電腦、航機娛樂系統，自己追加無線耳機，非常方便。

Bowers and Wilkins Pi7 竟可用在Switch之上。（鍾世傑 攝）

如果你有iPad Pro，可直接用USB-C to USB-C 接駁線連接充電盒，做到iOS聽高清藍牙，睇片都有更靚音色。

iPad Pro可直接用USB-C to USB-C 接駁線連接充電盒，睇片都有更靚音色。（鍾世傑 攝）

總評：90分

Bowers and Wilkins Pi7 真無線藍牙耳機使用雙單元令耳機音色提升，不過加上ANC降噪就令繼航力略短。充電盒當發射器的構思令人驚喜，且真的很實用。但Pi7一如B&W這品牌過去推出的無線耳機，雖然定價比較高，但在造功、性能、音色都交足貨，只要其特殊功能合你所用，就會覺得物有所值。

同場加映：Sony WF-1000XM4藍牙耳機評測（點圖放大）

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同場睇：ag WHP01K降噪藍牙耳筒

ag WHP01K 藍牙耳筒，不用1千港元就提供ANC降噪功能，比同樣來自日本的Sony WH-1000MX4 便宜千五港元。

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