Bowers and Wilkins Pi7 真無線藍牙耳機備有主動式降噪ANC功能,英國音響名牌B&W的新作品。它使用ANC主動降噪耳機中少見的雙單元設計,音色層次感高,充電盒更隱藏有超好玩秘技,即睇介紹!

Bowers and Wilkins Pi7 (鍾世傑 攝)

藍牙耳機已經是手機聽歌必然之選,除了基本的通話、連接,亦開始追求更好的音色。Bowers and Wilkins Pi7 的耳機非常厚身,充電盒尺寸亦略大,勝在功能十足:耳機採用 9.2mm 動圈及高頻動鐵,機仔細細行雙單元,更有ANC降噪,每邊耳機均有獨立放大器,具有輕量擴音能力,令Pi7音質比AirPods Pro更有層次感,低音下沉量十足,高音又清晰。

Bowers and Wilkins Pi7 (鍾世傑 攝)

放大睇Bowers & Wilkins Pi7 細節

Bowers and Wilkins Pi7 5大玩後感(點圖放大)

充電盒隱藏功能:變身外置DAC聽Apple Lossless無損音樂

近日iPhone用家應該都有留意,Apple Music升級提供Apple Lossless無損音樂 (保真壓縮音訊)但暫時Apple自家並無無線耳機能收聽Apple Lossless格式音樂,駁外置DAC解碼器以有線耳機收聽亦略為不便,想不到Bowers and Wilkins Pi7會是最易玩的解決方案!

Bowers and Wilkins Pi7 的充電盒有隱藏功能(鍾世傑 攝)

原來Bowers and Wilkins Pi7的充電盒,本身已具有藍牙音頻傳輸功能;跟機送 USB-C to USB-C 接駁線,你只需要另購一條Lightning to USB-C駁線(約$150,具有傳送資料能力,不能買平價充電線),就可以駁到iPhone尾端的Lightning插口,跳過iPhone的低質AAC藍牙傳輸,直接與Pi7連接。

記者實試,雖然它未能聽盡96kHz、196kHz的頂級Apple Lossless無損音樂 (保真壓縮音訊)格式,但 24bit/48kHz 規格已足夠稱為高解析度的藍牙連線;聽同一首宇多田光《One Last Kiss》,背景音樂細節比iPhone原生藍牙清晰得多,而且整體空間感更廣。

接駁細節(點圖放大)

你亦可以用附送的3.5mm to USB-C 駁線,插上電腦甚至Nintendo Switch,令各種Gadget追加藍牙耳機功能。引申更可以駁在沒有藍牙輸出的電腦、航機娛樂系統,自己追加無線耳機,非常方便。

Bowers and Wilkins Pi7 竟可用在Switch之上。(鍾世傑 攝)

如果你有iPad Pro,可直接用USB-C to USB-C 接駁線連接充電盒,做到iOS聽高清藍牙,睇片都有更靚音色。

iPad Pro可直接用USB-C to USB-C 接駁線連接充電盒,睇片都有更靚音色。(鍾世傑 攝)

總評:90分

Bowers and Wilkins Pi7 真無線藍牙耳機使用雙單元令耳機音色提升,不過加上ANC降噪就令繼航力略短。充電盒當發射器的構思令人驚喜,且真的很實用。但Pi7一如B&W這品牌過去推出的無線耳機,雖然定價比較高,但在造功、性能、音色都交足貨,只要其特殊功能合你所用,就會覺得物有所值。

