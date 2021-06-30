撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-06-30 17:42

未踏入7月，天氣已長期烏雲密佈，整天下雨濕度極高，衣服洗完掛起一天仍未乾透，甚至心情都被濕氣影響變差，抽濕機在這個季節可說是必備家電。豐澤／友和／電器幫都推出抽濕機優惠，仍未入手的可放大下圖參考抵買推介。

豐澤網店同時推出 Dyson 空氣清新機優惠，大熱款式 TP06 和 DP04 低至76折，兩款都減超過 $1000。若入手 TP09／HP07 空清機更可以7折換購，2合1組合濾網。日間省電費未開冷氣的時候，這類風扇+空清機的作用非常大。

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同場加映：醫管局推「18區中醫診所」App 預約前必睇5大Q&A 附門診名單

醫管局推出「18區中醫診所」手機 App ，市民可以透過該 App 預約中醫門診，對於傾向睇中醫的市民來說，更方便在生病時預約到政府資助中醫診症。「18區中醫診所」App 可以預約的中醫診所暨教研中心，在各區共有18間，市民終於可以用電話預約以外的方法，更有效預約和查詢中醫診所服務。

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